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    Как покажет себя ПСЖ без Неймара?

    ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 27 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ренн
    Прогноз на ПСЖ — «Ренн»
    В отсутствие Неймара ПСЖ может рассчитывать на Мбаппе
    В матче 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ будет принимать «Ренн». Встреча пройдет на «Парк де Пренс» в Париже 27 января. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Ренн».
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    ПСЖ

    Подопечные Томаса Тухеля в этом сезоне проиграли только два раза. Одно поражение состоялось еще в сентябре 2018 года в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» (2:3), а другое — от «Генгама» (1:2) в четвертьфинале Кубка французской лиги.

    ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего соперника на 10 очков. Также столичный клуб продолжает выступления в кубке страны и Лиге чемпионов, поэтому единственное, что сильно сейчас волнует фанатов команды — травма Неймара.

    Помимо поражения от «Генгама» в Кубке лиги, парижане в 2019 году успели провести еще четыре поединка. Они разбили «Понтиви» (4:0) и «Страсбург» в Кубке Франции, «Амьен» (3:0) — в чемпионате и жестоко отомстили тому же «Генгаму» в Лиге 1 со счетом 9:0.

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    «Ренн»

    В конце минувшего и в начале наступившего года «Ренн» заметно прибавил. Команда находилась на седьмом месте и всего на четыре очка отставала от «Сент-Этьена», который и сейчас пребывает в зоне Лиги Европы.

    Но шестиматчевая победная серия во всех турнирах прервалась 9 января в гостях против «Монако» в Кубке французской Лиги, где после коллектив проиграл по пенальти. По сути беспроигрышная серия продолжилась, ведь в основное время зафиксирована ничья, а затем клуб одолел на выезде «Нант» (1:0).

    Но и ей суждено было прерваться 16 января на выезде против «Генгама» (1:2) в Лиге 1. Затем последовали домашняя ничья против «Монпелье» (0:0) в чемпионате и гостевая победа над «Сен-Приве-Сен-Илер» (2:0) в кубке страны.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 7,00.

    Рекомендуем поставить на то, что Килиан Мбаппе забьет два или более мячей за 3,50. 0

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    Прогноз на ПСЖ — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50. В матче 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ будет принимать «Ренн». Встреча пройдет на «Парк де Пренс» в Париже 27 января. Начало — в 23:00 мск.
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