«Лацио» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 27 января 2019 года

«Ювентус» все еще не знает поражений в Серии А

«Ювентус» все еще не знает поражений в Серии А Dribl.co

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Ювентус». Встреча пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме 27 января. Начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Лацио» — «Ювентус».

«Лацио»

«Лацио» располагается на шестой строчке таблицы с 32 баллами. Это на один пункт больше, чем у седьмой «Аталанты», но на один меньше, чем у пятой «Ромы», и на два — чем у четвертого «Милана».

Больше месяца — с 11 ноября по 17 декабря — команда не знала побед в семи матчах всех турниров. Безвыигрышную серию удалось прервать в матче с «Кальяри» (3:1), после чего сразу последовал успех над «Болоньей» (0:2).

Затем на своем поле «Орлы» расписали ничью с «Торино» 1:1, но в Кубке Италии дома «Новару» (4:1). Тем не менее, в прошлом туре наступил конец этой беспроигрышной мини-серии, когда на выезде подопечные Симоне Индзаги уступили «Наполи» (1:2).

«Ювентус»

«Ювентус» на данный момент и с небольшими перерывами в последние семь лет занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка. В 20-ти сыгранных туров «Старая Синьора» одержала 18 побед и дважды сыграла вничью.

Перед уходом на зимний перерыв «бьянконери» разошлись миром с «Аталантой» (2:2), а также одержали победу над «Сампдорией» (2:1). 2019 год подопечные Массимилиано Аллегри начали победой над «Болоньей» (2:0) в 1/8 финала Кубка Италии.

Затем гегемон кальчо одолел еще и «Милан» в матче за Суперкубок (1:0) и тем самым завоевал первый трофей в наступившем году. Второй круг национального первенства был начат разгромной победой над «Кьево» (3:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,40, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем попробовать поставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0