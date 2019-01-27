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    Чего ожидать от каталонского дерби?

    «Жирона» — «Барселона». Прогноз на матч 21 тура испанской Примеры 27 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Жирона Барселона
    Прогноз на «Жирона» — «Барселона»
    Капитаны команд перед началом матча
    На стадионе «Монтивилли» состоится поединок между «Жироной» и «Барселоной». Это будет матч 21 тура чемпионата Испании. Сигнал о начале встречи поступит в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Жирона» — «Барселона».
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    «Жирона»

    «Жирона» располагается в середине турнирной таблицы. Команда находится на 12 строчке с 24 очками в активе. Плотность там высокая, поэтому любой результат в той или иной мере повлияет на положение хозяев в рейтинге Примеры.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Безвыигрышная серия «бело-красных» длится уже 9 матчей, если учитывать также и поединки в Кубке Испании. В последних двух играх команда проиграла. Сначала было поражение на выезде от «Бетиса» в чемпионате Испании 3:2, а затем проигрыш в гостях у мадридского «Рела» 4:2.

    В домашних стенах коллектив из Каталонии имеет 7-матчевую беспроигрышную серию, что является неплохим показателем. Стоит уточнить, что дома команда уже четвертый раз подряд играет вничью.

    Отдельное уважения вызывает то, что «Жирона» недавно выбила из Кубка Испании мадридский «Атлетико» благодаря боевому гостевому поединку.

    В списке травмированных Мохика и Робертс. Также повреждение имеет Планас.

    «Барселона»

    В Примере «Барселона» является лидером, на счету которого 46 баллов. Пока что каталонский клуб имеет не такой большой отрыв, поскольку у мадридскиого «Атлетико», идущего на втором месте, 41 очко.

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    Если говорить только о чемпионате Испании, то здесь «Барселона» одержала 6 побед подряд. Под каток попали «Леганес», «Леванте», «Эйбар», «Сельта» и «Эспаньол». Перед этой встречей у «Барсы» был выездной матч с «Севильей» в Кубке Испании, в котором «сине-гранатовые» уступили 2:0.

    Во внутреннем чемпионате у гостей 6-матчевая беспроигрышная серия в чужих стенах, однако, статистику портят два выездных кубковых выступления, в которых «Барселона» проиграла.

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    Прогноз

    «Барса» однозначный фаворит — 1,33 против 9,20. Ничейный исход оценивается коэффициентом 5,80.

    В конце декабря «Барселона» и «Жирона» встречались на «Камп Ноу», где была зарегистрирована ничья 2:2. После разгромного поражения в прошлом сезоне со счетом 6:1 «жирондинцы», вероятно, сделали выводы и поправили свою игру.

    «Жирона» проиграла в 4 из 11 последних матчей, но важно то, что команда уступала с отрывом более чем в один мяч только в двух случаях. Таким образом, мы предполагаем, что хозяева попытаются не дать «Барселоне» уйти далеко в отрыв. На исход «фора 1 (+1,5)» дается коэффициент 1,98.

    «Барса» побеждала в первом тайме в 6 последних поединках чемпионата Испании. Вполне вероятно, что эта серия продлится и первую половину встречи выиграют гости. На это дается коэффициент 1,83. 0

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    Прогноз на «Жирона» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98. На стадионе «Монтивилли» состоится поединок между «Жироной» и «Барселоной». Это будет матч 21 тура чемпионата Испании. Сигнал о начале встречи поступит в 18:15 по московскому времени.
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