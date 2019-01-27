«Атлетик» — «Бетис». Прогноз на матч 21 тура испанской Примеры 27 января 2019 года

На стадионе «Сан Мамес Баррия» состоится поединок между «Атлетиком» и «Бетисом». Это будет матч 21 тура чемпионата Испании. Начало — в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» — «Бетис».

«Атлетик»

«Атлетик» закрыл 2018 год упущенной домашней победой над «Вальядолидом» (1:1), а новый год начал выездной победой над «Сельтой» (2:1). Затем клуб из Бильбао ждали сразу три матча с «Севильей» подряд, два из которых закончились победами.

В первой игре 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» одержала выездную победу над басками со счетом 3:1, после чего проиграла «Атлетику» сначала в выездном поединке Ла Лиги (0:2), а затем в ответном матче Кубка (0:1), выбив, тем не менее, соперника из турнира.

Предыдущая встреча «Львов» завершилась выездной ничьей против «Вильярреала» (1:1) в Примере. В результате, после 20 туров «Атлетик» с 23 очками находится на 14-м месте.

«Бетис»

До предыдущего поединка чемпионата у «Бетиса» было четыре подряд игры без побед. В Ла Лиге севильцы сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1) и проиграли «Уэске» (1:2), а затем в Кубке Испании на своем поле не смогли обыграть «Реал Сосьедад» — 0:0.

Затем команда принимала мадридский «Реал» и сумела сравнять счет, но не удержала ничью — «Сливочные» забили в концовке. Тем не менее, подопечные Кике Сетьена выглядели более чем достойно, а могли и вовсе победить.

«Огурцы» прошли «Сосьедад» в кубке за счет результативной ничьей на выезде (2:2), победили «Жирону» (3:2) дома в Примере и увезли ничью 1:1 после визита к «Эспаньолу» в том же кубке.

По итогам 20-ти туров Ла Лиги андалусцы занимают восьмое место с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0