ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «МЮ»Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал» Квинси ПромесПримера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» сыграет в гостях у «Жироны», «Реал» — против «Эспаньола» Хоккеисты СКАКХЛ. СКА разгромил рижское «Динамо», ЦСКА уступил «Барысу»
  • 00:56
    • Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»
  • 00:37
    • «Милан» разошелся миром с «Наполи»
  • 21:47
    • Защитник «Шахтера» перейдет в «Зенит»
  • 21:36
    • «Интер» объявил о переходе Седрика Суареша
  • 20:01
    • Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ в танцах на льду
  • 16:26
    • Самарин стал вторым на ЧЕ по фигурному катанию, Коляда — пятый
  • 20:37
    • «Барыс» на выезде переиграл ЦСКА
    Все новости спорта

    Вернется ли «Бетис» в зону еврокубков?

    «Атлетик» — «Бетис». Прогноз на матч 21 тура испанской Примеры 27 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Атлетик Бетис
    Прогноз на «Атлетик» — «Бетис»
    «Бетис» поднимется в зону еврокубков, если победит
    На стадионе «Сан Мамес Баррия» состоится поединок между «Атлетиком» и «Бетисом». Это будет матч 21 тура чемпионата Испании. Начало — в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» — «Бетис».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Атлетик»

    «Атлетик» закрыл 2018 год упущенной домашней победой над «Вальядолидом» (1:1), а новый год начал выездной победой над «Сельтой» (2:1). Затем клуб из Бильбао ждали сразу три матча с «Севильей» подряд, два из которых закончились победами.

    В первой игре 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» одержала выездную победу над басками со счетом 3:1, после чего проиграла «Атлетику» сначала в выездном поединке Ла Лиги (0:2), а затем в ответном матче Кубка (0:1), выбив, тем не менее, соперника из турнира.

    Предыдущая встреча «Львов» завершилась выездной ничьей против «Вильярреала» (1:1) в Примере. В результате, после 20 туров «Атлетик» с 23 очками находится на 14-м месте.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    «Бетис»

    До предыдущего поединка чемпионата у «Бетиса» было четыре подряд игры без побед. В Ла Лиге севильцы сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1) и проиграли «Уэске» (1:2), а затем в Кубке Испании на своем поле не смогли обыграть «Реал Сосьедад» — 0:0.

    Затем команда принимала мадридский «Реал» и сумела сравнять счет, но не удержала ничью — «Сливочные» забили в концовке. Тем не менее, подопечные Кике Сетьена выглядели более чем достойно, а могли и вовсе победить.

    «Огурцы» прошли «Сосьедад» в кубке за счет результативной ничьей на выезде (2:2), победили «Жирону» (3:2) дома в Примере и увезли ничью 1:1 после визита к «Эспаньолу» в том же кубке.

    По итогам 20-ти туров Ла Лиги андалусцы занимают восьмое место с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Федор Емельяненко — Райан Бейдер
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль
  • Сегодня в 11:30
    •  6.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Сельта
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург — Автомобилист
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Монпелье — Кан
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Сегодня в 17:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Сегодня в 18:15
    •  6.50
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торино — Интер
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фортуна — Лейпциг
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Уэнсдей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Сегодня в 22:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гонсало Игуаин
  • Игуаин в «Челси». Как Сарри помог аргентинцу стать лучшим в истории Серии А
    • 00:41 25/01/2019     Льоренте не сумел заменить Кейна
  • «Тоттенхэм» одержал пиррову победу
    • 00:48 21/01/2019     Алина Загитова
  • ЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов
    • 12:21 22/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Атлетик» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33. На стадионе «Сан Мамес Баррия» состоится поединок между «Атлетиком» и «Бетисом». Это будет матч 21 тура чемпионата Испании. Начало — в 20:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Софья Самодурова Прочие Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебромСМИ — о результатах в произвольной программе женщин на ЧЕ-2019 в Минске Вчера в 09:140
  • 20:28
    • «Атлетико» обыграл «Хетафе» в Мадриде
  • 20:08
    • «МанСити» разгромил «Бернли» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 19:46
    • СКА разгромил рижское «Динамо» и вышел в лидеры конференции
    Фрагмент матча Футбол «Локомотив» не хочет отдавать турнир в КатареСМИ — о поединке «Кубок Матч Премьер» «Локомотив» — «Ростов» Вчера в 13:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» легко выйдет в 1/8 финала Кубка Англии
  • 2.19
    •
  • 00:22
    • «Ницца» обыграла «Ним»
  • 00:03
    • «Монако» проиграл «Дижону»
  • 23:50
    • Костомаров: Сейчас нереально бороться с парой Пападакис-Сизерон
    «Спартак» — «Зенит» Футбол 0:3 от «Спартака»: «Зенит» не хочет играть или не может?Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение питерского клуба в Катаре Вчера в 02:020
  • 19:33
    • Дортмундская «Боруссия» забила пять мячей «Ганноверу»
  • 19:29
    • Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Аугсбург»
  • 18:43
    • СМИ: Фернандеш договорился о переходе в турецкий клуб
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие