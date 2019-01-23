ПСЖ — «Страсбург». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции 23 января 2019 года

В среду, 23 января, ПСЖ будет принимать на своем поле «Страсбург» в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Начало поединка — в 23:05 мск. Прогноз на ПСЖ — «Страсбург».

ПСЖ

Подопечные Томаса Тухеля в этом сезоне проиграли только два раза. Одно поражение состоялось еще в сентябре 2018 года в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» (2:3), а другое — от «Генгама» (1:2) в четвертьфинале Кубка французской лиги.

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего соперника на 13 очков. Также столичный клуб продолжает выступления в кубке страны и Лиге чемпионов.

Помимо поражения от «Генгама» в Кубке лиги, парижане в 2019 году успели провести еще три поединка. Они разгромили «Понтиви» (4:0) в матче Кубка Франции, «Амьен» (3:0) — в чемпионате и жестоко отомстили тому же «Генгаму» в Лиге 1 со счетом 9:0.

«Страсбург»

«Страсбург» после 21-го тура Лиги 1 неожиданно находится на пятой позиции в турнирной таблице. В своем активе клуб имеет 32 балла и отстает от топ-3 (зона Лиги чемпионов) на пять очков.

На данный момент у команды 6-матчевая победная серия, но один из поединков она выиграла по пенальти, а другой в овертайме. Непосредственно в чемпионате Франции «Расинг» за этот период обыграл «Ниццу» (2:0) дома, «Тулузу» (2:1) в гостях и «Монако» (5:1) на выезде.

В 11-ти выездных встречах этого розыгрыша Лиги 1 коллектив добыл четыре победы, четыре матча свел вничью и в трех играх уступил. В 1/32 финала кубка страны ему удалось одолеть «Гренобль Фут 38» (1:0) — та самая победа в дополнительное время.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12, тогда как успех гостей оценивается в 17,00, а ничья — в 7,50.

Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а в итоге матч выиграет ПСЖ за 4,80.

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