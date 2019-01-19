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    Подвинет ли «Реал» севильцев в таблице Примеры?

    «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 19 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Севилья
    Прогноз на «Реал» — «Севилья»
    «Реал» — «Севилья»
    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Севилью». Встреча пройдет 19 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 18:15 мск. Прогноз на «Реал» — «Севилья».
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    «Реал»

    Мадридский клуб завершил 2018-й год победой в клубном чемпионате мира, а в новом году «Реал» пока штормит.

    Январь для «сливочных» начался упущенной выездной победой над «Вильярреалом» (2:2) и домашним поражением от «Реал Сосьедада» (0:2).

    Затем мадридцы на своем поле разгромили «Леганес» (3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании, и с трудом вырвали победу у «Бетиса» (2:1) в гостевом матче Ла Лиги.

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    • В последнем матче «Реал» в гостях проиграл «Леганесу» (0:1) в ответном кубковом матче, но по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В Примере «Реал» занимает 4-е место с 33 очками. Разница мячей 28-24, лучший бомбардир — Карим Бензема с 7 голами.

    В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть Тибо Куртуа, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Марко Асенсио и Маркос Льоренте.

    «Севилья»

    Севильцы закрыли прошлый год выездной ничьей со счетом 1:1 с «Леганесом», уйдя от поражения, а начали новый — домашней ничьей 1:1 с «Атлетико».

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    Затем команду Пабло Мачина ждали сразу три матча с «Атлетиком» из Бильбао подряд, два из которых закончились поражениями.

    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» одержала выездную победу над басками со счетом 3:1, после чего проиграла «Атлетику» сначала в выездном матче Ла лиги (0:2), а затем в ответном матче Кубка (0:1).

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    • После 19 туров «Севилья» с 33 очками идет на 3-м месте, обгоняя реал по дополнительным показателям. Разница мячей 31-20, лучший бомбардир с 9 голами — Виссам Бен-Йеддер.

    В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть Нападающие Нолито и Максим Гоналон.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В первом круге «Севилья» победила на своем поле со счетом 3:0. В прошлом сезоне севильцы победили дома со счетом 3:2, но проиграли на «Сантьяго бернабеу» со счетом 0:5.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Реал» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,75, тогда как на ничью — 4,10, а на успех «Севильи» — 4,40.

    Мадридцы в последнее время провально играют на выезде, но на своем поле показывают хороший результат. Севильцы же из последних шести гостевых матчей выиграли лишь один. Проггнозируем победу «Реала».

    Вряд ли «Севилья», как в прошлом сезоне, получит пять безответных мячей на «Сантьяго Бернабеу». Без забитого мяча андалузцы точно не уедут. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «обе забьют» за 1,55. 0

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    Прогноз на «Реал» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Севилью». Встреча пройдет 19 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 18:15 мск.
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