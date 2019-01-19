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    «Ньюкасл» — «Кардифф». Прогноз и ставки на матч АПЛ 19 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Кардифф Сити
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Кардифф»
    «Ньюкасл» посреди недели прервал безвыигрышную серию
    В субботу, 19 января, в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать на своем поле «Кардифф». Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Кардифф».
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» имеет проблемы в АПЛ, поскольку подопечные Рафаэля Бенитеса сейчас находятся в зоне вылета на 18 месте. Прошлый матч у «Сорок» был в субботу с «Челси», в котором команда проиграла 1:2.

    В этом матче коллектив продлил свою серию без побед до шести поединков во всех турнирах. Что характерно — в этой серии он четко чередовал поражения с неудачами.

    Календарь и таблица АПЛ

    Такие результаты не позволили клубу выбраться из зоны вылета, хотя спасительное 17-е место находится всего в одном балле. Настроение «Юнайтед» при этом должно было улучшиться после драматичной победы посреди недели над «Блэкберном» (4:2) в дополнительное время на выезде в рамках переигровки третьего раунда Кубка Англии.

    «Кардифф»

    «Кардифф» после 22 поединков в АПЛ набрал 19 баллов и находится на 17-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета на одно очко. В новом году команде пока что не знает вкуса побед.

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    А вот в конце прошлого года «Лазурным птицам» удалось набрать четыре очка в двух поединках Премьер-лиги. Сначала подопечные Нила Уорнока сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) на выезде, а затем, также в гостевой встрече, переиграли «Лестер» со счетом 1:0.

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  • 14/01/2019

    • Оба первых матча 2019 года закончились поражениями — от «Тоттенхэма» (0:3) в АПЛ и «Джиллингэма» (0:1) 1/32 финала Кубка Англии. И только в предыдущей игре валлийскому клубу удалось сыграть вничью против «Хаддерсфилда» (0:0) на своем поле в рамках чемпионата.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что Саломон Рондон забьет, и «Ньюкасл» выиграет за 3,00. 0

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Кардифф». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00. В субботу, 19 января, в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать на своем поле «Кардифф». Начало матча — в 18:00 мск.
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