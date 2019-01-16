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    «Сент-Этьен» продлит безвыигрышную серию «Марселя»

    «Сент-Этьен» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 16 января 2019 года

    Футбол Франции Лига 1 Сент-Этьен Марсель
    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Марсель»
    Вахби Хазри
    В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» будет принимать «Марсель». Встреча пройдет на стадионе «Жоффруа Гишар» 16 января. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Марсель».
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» к матчу против «Марселя» подходит в отличной форме. Подопечные Жан-Луи Гассе одержали три победы подряд, причем во всех этих матчах сохранили свои ворота сухими.

    Прошлый год «Сент-Этьен» завершил победой над «Дижоном» в Лиге 1 (3:0), в первом матче 2019 года выиграл в Кубке Франции у «Страсбурга» (6:0), а 12 января в рамках чемпионата минимально одолел «Генгам» — 1:0.

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    В Лиге 1 «Сент-Этьен» к этому моменту провел 19 матчей, в которых набрал 33 очка. Столько же у «Лиона», который идет третьим.

    В девятнадцати матчах «Сент-Этьен» забил 29 голов, а пропустил 22. По забитым команда шестая, а по пропущенным седьмая.

    Стоит отметить, что в шести из семи последних домашних матчей «Сент-Этьен» забивал как минимум по два гола.

    «Марсель»

    «Марсель», в отличие от своего соперника, попал в черную полосу. Безвыигрышная серия команды во всех турнирах насчитывает восемь матчей. В предыдущий раз подопечные Руди Гарсии побеждали еще 25 ноября.

    В этом году «Марсель» вылетел из Кубка Франции, проиграв в 1/32 финала скромному «Андрезье» из четвертого дивизиона со счетом 0:2, а также сыграл вничью с «Монако» в чемпионате — 1:1.

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    В турнирной таблице Лиги 1 после восемнадцати матчей команда набрала 28 очков и располагается на девятом месте. «Марсель» забил 31 гол, а пропустил 27.

    Больше в Лиге 1 пропускают только семь команд, причем все они провели как минимум на один матч больше марсельцев. В то же время забивают больше «Марселя» в чемпионате лишь три команды.

    Отметим, что на выезде в текущем чемпионате «Марсель» проиграл в пяти матчах из девяти и набрал всего 10 очков.

    Прогноз

    На победу хозяев поля букмекеры дают коэффициент 2,39, на ничью — 3,44, а на успех гостей — 3,18.

    «Сент-Этьен» на ходу, команда рвется в Лигу чемпионов и должна как минимум не проигрывать в домашнем матче с «Марселем», который наоборот находится в игровой и психологической яме.

    Наш прогноз на матч — «Сент-Этьен» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,95. 0

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    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» будет принимать «Марсель». Встреча пройдет на стадионе «Жоффруа Гишар» 16 января. Начало — в 23:00 мск.
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