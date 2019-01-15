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    Отыграется ли «Валенсия» за поражение в Хихоне?

    «Валенсия» — «Спортинг» Хихон. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании 15 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Валенсия Спортинг Хихон
    Прогноз на «Валенсия» — «Спортинг» Хихон
    «Спортинг» для «Валенсии» неудобный соперник
    15 января на стадионе «Месталья» состоится ответный поединок 1/8 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Спортинг». Начало встречи в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Спортинг» Хихон.
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    «Валенсия»

    «Валенсия» располагается на 10 месте в Примере и всеми силами пытается добраться до еврокубковой зоны, но это не совсем получается. В последних 6 встречах, если учитывать все турниры, в которых участвует команда, было две победы, две ничьи и два поражения.

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    В прошлый раз «Валенсия» не сумела сохранить минимальный перевес над «Вальядолидом», потеряв тем самым два ценных балл. Сохранить свои ворота «сухими» «летучие мыши» не могут уже семь матчей.

    Хименес, Кондогбиа и Гедеш находятся в лазарете. Лучший бомбардир клуба Парехо с 5 забитыми мячами. Он отличился голом в последней игре «Валенсии», которая проводилась в рамках Примеры.

    «Спортинг»

    «Спортинг» на 12 месте в Сегунде. Пока что сложно сказать, что ждет команду в будущем. До тройки гостям еще далеко. Вряд ли Кубок Испании для них неважен. Это они уже доказали в первой игре с «Валенсией».

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    За 6 последних матчей у «Спортинга» только одно поражение от «Сарагосы». Также было три ничьи и два выигрыша. После победы над «Валенсией» «красно-белые» добыли одно очко в матче с «Альбасете» в рамках Сегунды.

    Лишь в одном из шести последних матчей «Спортинг» пропустил два мяча. В остальных случаях соперник поражал ворота команды лишь один раз или вовсе не мог этого сделать.

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    Прогноз

    В этот раз на победу «Валенсии» коэффициент снизили — 1,25 против 14,5. В прошлый раз букмекеры осторожнее оценивали эти две команды. Теперь, видимо, они в большей степени уверены в победе «летучих мышей»

    Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Спортинга». Однозначно хозяева дадут достойный ответ и постараются победить. Стоит учитывать, что даже один мяч позволит «Валенсии» рассчитывать на выход в четвертьфинал, но при этом нельзя будет пропускать.

    Очень вероятно, что хозяева забьют первыми и гостям придется отыгрываться. Таким образом, появится шанс, что в матче будет забит не один мяч. Наш прогноз — «Валенсия» победит и ТБ 2,5 с коэффициентом 1,84. 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Спортинг» Хихон. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84. 15 января на стадионе «Месталья» состоится ответный поединок 1/8 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Спортинг». Начало встречи в 22:30 по московскому времени.
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