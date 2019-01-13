«Марсель» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 13 января 2019 года

В воскресенье, 13 января, «Марсель» будет принимать на своем поле «Монако» в рамках 20-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Монако».

«Марсель»

По итогам 17-ти поединков в элитной Лиге 1 «Марсель» занимает шестую строчку с отставанием от лидера в 20 баллов. Провансальцы переживают не лучшие времена, не выигрывая с 25 ноября 2018 года.

Тем самым коллектив не знает побед уже семь матчей во всех турнирах. И только в позапрошлом поединке 22 декабря против «Анже» (1:1) в рамках национального первенства ему удалось покончить с серией из трех поражений.

Что еще хуже для команды, после вылета из Лиги Европы она также прекратила участие в Кубке Франции. В первой встрече нового года подопечные Руди Гарсии сенсационно проиграли 0:2 представителю четвертого по рангу дивизиона «Андрезьё».

«Монако»

«Монако» в начале декабря одержал одну из трех своих побед в текущем розыгрыше Лиги 1, одолев в гостях «Амьен» (2:0). Затем на своем поле монегаски проиграли дортмундской «Борусиии» (0:2) в Лиге чемпионов и на выезде были разгромлены «Лионом» (0:3) в матче чемпионата.

В домашнем матче Кубка Лиги княжеский клуб одержал победу над «Лорьяном» (1:0). Но в последнем матче на своем поле в рамках Лиги 1 команда проиграла «Генгаму» (0:2).

И все же, два предыдущих поединка коллектив выиграл — сперва у «Кане-ан-Руссийон» (1:0) в кубке страны, а затем у «Ренна» (1:1 и 8:7 по пенальти) в Кубке Лиги. Это, а также подписание звездного и опытного полузащитника Сеска Фабрегаса должно придать уверенности подопечным Тьерри Анри накануне непростого выезда.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,55, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, в то время как ничья — в 4,33.

Почему бы не попробовать поставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 8,50, с учетом кризиса «Марселя» и морального подъема гостей? 0