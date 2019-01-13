«Интер» — «Беневенто». Прогноз на матч 1/8 Кубка Италии 13 января 2019 года

На «Джузеппе Меацца» состоится поединок 1/8 Кубка Италии между командами «Интер» и «Беневенто». Старт встречи в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Беневенто».

«Интер»

«Интер» третий в Серии А и пытается попасть на второе место. Команда всерьез настроена на сохранение прописки в Лиге чемпионов на следующий сезон. Что касается Кубка Италии, то это будет первый матч для миланского коллектива.

В 6 последних матчах у «нерадзурри» было лишь одно поражение, при этом от «Ювентуса» со счетом 1:0. После этого ничья с «ПСВ» в Лиге чемпионов, победа над «Удинезе», «Наполи» и «Эмполи», а также ничья с «Кьево».

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Все эти шесть игр были не очень результативными, поскольку в них забивалось не более двух голов. Либо «Интер» забивал один мяч, либо на табло зажигалось две единицы. Также были и нули, если не учитывать проигрыша в Турине.

Дома команда играет уверенно — 4 победы, 2 ничьи. Даже удалось сыграть вничью с «Барселоной» (1:1).

Травмированных нет. Лучший бомбардир Мауро Икарди с 9 голами на счету.

«Беневенто»

«Беневенто» на шестом месте. В прошлом сезоне команда играла в Серии А, но не смогла в ней задержаться на более длительный срок. В этого году надежда на возвращение еще не потеряна.

Для «Беневенто» это будет уже третья кубковая игра. Ранее «ведьмы» выиграли «Удинезе», а затем и «Читтаделлу» (1:2 и 1:0). В обеих встречах отметился голом Бандинелли.

В пяти последних матчах Серии B у команды было одно поражение от «Вероны», а затем две победы и два ничейных результата. В прошлый раз удалось набрать только один бал в поединке с «Брешией».

«Беневенто» мало пропускает, не более одного гола за игру в 6 последних поединках. В 5 из 6 последних встреч с участием «ведьм» забивалось не больше двух мячей.

Лучший бомбардир Массимо Кода с 8 голами.

Прогноз

На победу хозяев установлен коэффициент 1,23, а на победу гостей — 11,5. В прошлом сезоне команды встречались дважды. В обоих случаях побеждал «Интер», забив по два мяча и пропустив лишь один по итогу двух встреч.

Победить должен «Интер», при этом тотал матча будет меньше 3,5. На это дается коэффициент 2,30. 0