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    «Манчестер Сити» должен без труда набрать 3 очка

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч 18 тура английской Премьер-лиги 22 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Кристал Пэлас
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
    Футболисты «Ман Сити» во время серии пенальти в матче с «Лестером»
    На стадионе «Этихад» команда «Манчестер Сити» будет принимать «Кристал Пэлас». Матч 18 тура английской Премьер-лиги начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».
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    «Манчестер Сити»

    Подопечные Хосепа Гвардиолы отлично выступают в АПЛ и положение команды в турнирной таблице тому подтверждение. За «горожанами» закреплено 2 место. У них 44 очка, то есть на один балл меньше, чем у «Ливерпуля». К слову, «мерсисайдцы» сыграют на выезде с «Вулверхэмптоном».

    В шести последних играх в рамках Премьер-лиги «Ман Сити» лишь один раз допустило ошибку, за что и поплатилось. На «Стэмфорд Бридж» «бело-голубые» проиграли «Челси» (2:0). Именно поэтому коллектив Гвардиолы и потерял лидерство.

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    Это было первое поражение «Ман Сити» в текущем розыгрыше АПЛ. На домашнем стадионе «шейхи» не то чтобы уступать, они даже не думают терять 3 пункта. Во всех домашних играх нынешнего сезона, проведенных в рамках Премьер-лиги, «Сити» одерживает победу.

    Кроме того, стоит отметить, что хозяева забивают не менее двух мячей в ворота соперника в 10 последних домашних выступлениях. В 7 из 9 поединков «МС» одерживает победу как в тайме, так и в матче.

    В следующем поединке «Сити» не смогут сыграть Сильва, Менди, Данило, Браво и Мангаля.

    «Кристал Пэлас»

    Выступления гостей в АПЛ оставляют желать лучшего. Подопечные Ходжсона располагаются на 15 месте с 15 очками в активе. В случае поражения их может потеснить «Кардифф», у которого 14 пунктов.

    В последнем матче «орлам» удалось победить «Лестер» со счетом 1:0. До этого было 3 поражения, еще одна победа и один ничейный результат. На выезде в последнее время «Кристал Пэлас» играет крайне неудачно. В последних шести выступлениях было 5 проигрышей и одна ничья.

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    В 5 из 6 последних выездных игр гости дают своим соперникам возможность забивать не менее двух голов. «Горожане» точно воспользуются ошибками в обороне, и все может закончиться разгромом.

    В списке травмированных Бентеке.

    Прогноз

    «Ман Сити» является однозначным фаворитом — 1,14 против 22,0. Чтобы определиться с исходом, на который можно поставить, стоит обратить внимание на некоторые факты. В 4 последних домашних играх против «орлов» «горожане» побеждают и в тайме, и в матче. Также «Кристал Пэлас» не может забить в ворота «Сити» уже 4 поединок кряду.

    Прогнозируем, что в предстоящей игре подопечные Гвардиолы смогут взять верх над соперником в обоих таймах. На это букмекеры дают коэффициент 2,01. 0

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. На стадионе «Этихад» команда «Манчестер Сити» будет принимать «Кристал Пэлас». Матч 18 тура английской Премьер-лиги начнется в 18:00 по московскому времени.
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