«Фрайбург» — «Ганновер». Прогноз на матч 16 тура немецкой Бундеслиги лиги 19 декабря 2018 года

В рамках 16 тура немецкой Бундеслиги на поле «Шварцвальд» встретятся команды «Фрайбург» и «Ганновер». Старт поединка назначен на 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Фрайбург» — «Ганновер».

«Фрайбург»

занимает 12 место в немецкой Бундеслиге и является обладателем 17 зачетных пунктов. В случае поражения команда может потерять одну позицию и уступить место «Шальке». Также недалеко от хозяев предстоящей игры ушли «Байер» и «Майнц».

В 6 последних поединках на домашнем стадионе «Бразильцы из Брайсгау» набрали 11 баллов, что является пятым результатом в немецком чемпионате. Последний раз на своем поле «Фрайбург» одолел «Лейпциг» со счетом 3:0.

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Перед встречей с «Ганновером» подопечные Кристиана Штрайха уступили в гостевом матче «Фортуне» Дюссельдорф.

Травмированных футболистов в составе «Фрайбурга» нет, однако есть 7 игроков, которые пока что восстанавливаются после повреждения.

«Ганновер»

Последняя команда нынешнего розыгрыша Бундеслиги. В ее активе 10 баллов. Предстоящая встреча для «Ганновера» является возможностью улучшить свое положение и выйти из зоны вылета, поскольку совсем рядом располагаются «Нюрнберг» и «Фортуна» Дюссельдорф.

«Красные» не побеждают уже четвертую игру подряд, при этом последний раз по команде Брайтенрайтера катком проехалась «Бавария» (0:4). Что касается выездных поединков, то здесь ситуация еще более плачевная. «Ганновер» имеет 20-матчевую серию без побед.

Последняя встреча, проведенная в гостях у «Майнца», завершилась вничью, а до этого было 2 выездных поражения кряду.

В лазарете клуба находятся Приб и Хуберс.

Прогноз

Явным фаворитом встречи, по мнению букмекеров, является «Фрайбург» — 1,97 против 3,85. Это вполне обосновано, поскольку хозяева не проигрывают «Ганноверу» в 5 последних играх, проведенных на родной арене. Кроме того, в 7 из 8 последних игр между этими командами забивалось более двух мячей.

Прогнозируем, что в этой игре «Фрайбург» сможет довольствоваться как минимум ничейным результатом, а также в матче будет забито больше двух голов. Рекомендуемая ставка — «Фрайбург» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,45. 0