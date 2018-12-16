«Лион» — «Монако». Прогноз на матч 18-го тура французской Лиги 1 16 декабря 2018 года

«Лион» не может выиграть уже четыре матча

«Лион» не может выиграть уже четыре матча Eurosport

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 встретятся «Лион» и «Монако». Поединок пройдет на стадионе «Групама». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — «Монако».

«Лион»

«Лион» перед 18-м игровым днем в чемпионате Франции расположился на четвертой строке в турнирной таблице. Коллектив набрал в 16-ти поединках 28 очков и отстал от топ-3 на один пункт.

Еще недавно у «Ткачей» была девятиматчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, но 5 декабря коллектив уступил на своей поле «Ренну» (0:2). Это поражение стало для клуба четвертым в текущем сезоне национального первенства.

Календарь и таблица Лиги 1

Теперь у команды другой тренд — вот уже четыре поединка она не знает побед во всех турнирах. Впрочем, нельзя сказать, что ей нечему радоваться — посреди недели, сыграв вничью против «Шахтера» (1:1), подопечные Бруно Женезио вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Монако»

Худшего старта тренерской карьеры, наверное, не придумаешь. Тьерри Анри возглавил тонущий в бездне зоны вылета «Монако», который еще в прошлом году был чемпионом Лиги 1.

В чемпионате Франции дела идут плохо, ведь монегаски идут на предпоследнем месте. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет три очка, хотя у команды еще есть игра в запасе в сравнении с конкурентами.

Справедливости ради, нужно сказать, что княжеский клуб, вероятно, приходит в себя. В предыдущих трех матчах национального первенства он добыл две победы, одолев «Кан» (1:0) и «Амьен» (2:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 4,80.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но матч в итоге выиграет «Лион» за 4,50. 0