«Лион» — «Монако». Прогноз на матч 18-го тура французской Лиги 1 16 декабря 2018 года

«Лион»
«Лион» перед 18-м игровым днем в чемпионате Франции расположился на четвертой строке в турнирной таблице. Коллектив набрал в 16-ти поединках 28 очков и отстал от топ-3 на один пункт.
Еще недавно у «Ткачей» была девятиматчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, но 5 декабря коллектив уступил на своей поле «Ренну» (0:2). Это поражение стало для клуба четвертым в текущем сезоне национального первенства.
Теперь у команды другой тренд — вот уже четыре поединка она не знает побед во всех турнирах. Впрочем, нельзя сказать, что ей нечему радоваться — посреди недели, сыграв вничью против «Шахтера» (1:1), подопечные Бруно Женезио вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
«Монако»
Худшего старта тренерской карьеры, наверное, не придумаешь. Тьерри Анри возглавил тонущий в бездне зоны вылета «Монако», который еще в прошлом году был чемпионом Лиги 1.
В чемпионате Франции дела идут плохо, ведь монегаски идут на предпоследнем месте. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет три очка, хотя у команды еще есть игра в запасе в сравнении с конкурентами.
Справедливости ради, нужно сказать, что княжеский клуб, вероятно, приходит в себя. В предыдущих трех матчах национального первенства он добыл две победы, одолев «Кан» (1:0) и «Амьен» (2:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 4,80.
Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но матч в итоге выиграет «Лион» за 4,50. 0