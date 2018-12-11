«Брюгге» — «Атлетико М». Прогноз на матч 6 тура группы A Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

В матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют команды «Брюгге» и «Атлетико М». Поединок состоится на стадионе «Ян Брейдел» в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Брюгге» — «Атлетико М».

«Брюгге»

Бельгийский клуб уже сохранил за собой прописку в Лиге Европы на следующий год. Команда Леко набрала 5 очков и сейчас занимает 3 место. Отрыв от «Монако» более чем комфортный — 4 пункта.

В группе A «Брюгге» побеждало лишь один раз — «Монако» на выезде со счетом 0-4. Также команда из Бельгии трижды проигрывала и один матч завершила с ничейным счетом.

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Дома бельгийцы хоть ни разу и не выиграли, но вот пропустили всего 2 мяча. Даже «Боруссия Дортмунд», победившая мадридское «Атлетико» 4-0 на своем поле, не смогла забить в ворота «Брюгге» больше одного гола.

Стоит отметить, что хозяева не выигрывают в 14 из 15 последних матчей Лиги чемпионов. Вероятность повторения этой ситуации очень высока, поскольку «Атлетико» попытается выйти с группы с первой строчки.

В составе есть травмированные — Воссен и Гроневельд.

«Атлетико»

Нельзя сказать, что подопечные Диего Симеоне едут в Бельгию просто отбывать номер. Сзади испанцев будет подгонять «Боруссия Дортмунд», которая отстает от «Атлетико» на 2 пункта. Таким образом, чтобы сохранить за собой первое место, «матрасникам» необходимо набирать баллы.

В целом за 5 матчей группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона подопечные Симеоне побеждали четыре раза. Также в активе команды есть одно поражение и как раз от немцев на выезде.

Из-за разгромного поражения от «Боруссии» со счетом 4-0 статистика выездных голов отрицательная — 2 забитых и 5 пропущенных.

В предстоящей встрече не примут участие Коста и Лукас. У Савича дисквалификация.

Прогноз

На победу «Брюгге» букмекеры дают коэффициент 5,50. Вероятность победы гостей оценивается коэффициентом 1,65. В принципе, было и до этого понятно, что испанцы будут фаворитами в завтрашнем поединке.

Предыдущий матч между этими командами завершился победой «матрасников» со счетом 3-1. Перед предстоящей игрой «Брюгге» удалось уехать домой с одним баллом и не дать возможность «Боруссии» «распечатать» свои ворота.

Мы полагаем, что в игре с «Атлетико» бельгийская команда попытается повторить тоже самое, но все же гости из Мадрида смогут набрать 3 пункта. Рекомендуемая ставка — «победа "Атлетико" и ТМ 2,5» за 3,80. 0