ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алена Косторная, Александра Трусова и Алена КанышеваФинал в Ванкувере: без золота, но с перспективами «Зенит»«Зенит» показал худшую версию себя «Ванкувер»НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайба Голдобина и передача Яковлева
  • 14:34
    • На матч «Реал» — ЦСКА назначены португальские судьи
  • 14:22
    • «Спартак» и «Вильярреал» рассудит латвийская бригада арбитров
  • 13:35
    • «Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»
  • 13:19
    • Роналду надеется на переезд Месси в Италию
  • 13:07
    • Напавший на Глушакова фанат не хочет извиняться перед футболистом
  • 11:17
    • Акинфеев стал самым популярным человеком 2018 года по версии «Яндекса»
  • 11:03
    • Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»
    Все новости спорта

    «Брюгге» — «Атлетико М»: гости сохранят первое место в группе A

    «Брюгге» — «Атлетико М». Прогноз на матч 6 тура группы A Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Брюгге Атлетико
    Прогноз на «Брюгге» — «Атлетико М»
    «Атлетико» необходимы 3 очка
    В матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют команды «Брюгге» и «Атлетико М». Поединок состоится на стадионе «Ян Брейдел» в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Брюгге» — «Атлетико М».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Брюгге»

    Бельгийский клуб уже сохранил за собой прописку в Лиге Европы на следующий год. Команда Леко набрала 5 очков и сейчас занимает 3 место. Отрыв от «Монако» более чем комфортный — 4 пункта.

    В группе A «Брюгге» побеждало лишь один раз — «Монако» на выезде со счетом 0-4. Также команда из Бельгии трижды проигрывала и один матч завершила с ничейным счетом.

    Все прогнозы на футбол

    Дома бельгийцы хоть ни разу и не выиграли, но вот пропустили всего 2 мяча. Даже «Боруссия Дортмунд», победившая мадридское «Атлетико» 4-0 на своем поле, не смогла забить в ворота «Брюгге» больше одного гола.

    Стоит отметить, что хозяева не выигрывают в 14 из 15 последних матчей Лиги чемпионов. Вероятность повторения этой ситуации очень высока, поскольку «Атлетико» попытается выйти с группы с первой строчки.

    В составе есть травмированные — Воссен и Гроневельд.

    «Атлетико»

    Нельзя сказать, что подопечные Диего Симеоне едут в Бельгию просто отбывать номер. Сзади испанцев будет подгонять «Боруссия Дортмунд», которая отстает от «Атлетико» на 2 пункта. Таким образом, чтобы сохранить за собой первое место, «матрасникам» необходимо набирать баллы.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В целом за 5 матчей группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона подопечные Симеоне побеждали четыре раза. Также в активе команды есть одно поражение и как раз от немцев на выезде.

    Из-за разгромного поражения от «Боруссии» со счетом 4-0 статистика выездных голов отрицательная — 2 забитых и 5 пропущенных.

    В предстоящей встрече не примут участие Коста и Лукас. У Савича дисквалификация.

    Прогноз

    На победу «Брюгге» букмекеры дают коэффициент 5,50. Вероятность победы гостей оценивается коэффициентом 1,65. В принципе, было и до этого понятно, что испанцы будут фаворитами в завтрашнем поединке.

    Предыдущий матч между этими командами завершился победой «матрасников» со счетом 3-1. Перед предстоящей игрой «Брюгге» удалось уехать домой с одним баллом и не дать возможность «Боруссии» «распечатать» свои ворота.

    Мы полагаем, что в игре с «Атлетико» бельгийская команда попытается повторить тоже самое, но все же гости из Мадрида смогут набрать 3 пункта. Рекомендуемая ставка — «победа "Атлетико" и ТМ 2,5» за 3,80. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Сегодня в 17:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Арсенал
  • Сегодня в 19:30
    •  3.62
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Рейнджерс
  • Завтра в 03:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Завтра в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Галатасарай — Порту
  • Завтра в 20:55
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шальке — Локомотив
  • Завтра в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — ПСВ
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Завтра в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — ПСЖ
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Каролина — Торонто
  • Послезавтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит»
  • «Зенит» показал худшую версию себя
    • 00:46     Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче
  • «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем
    • 18:23 08/12/2018     Джердан Шакири и другие игроки «Ливерпуля»
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Пять выводов после волевой победы «красных»
    • 21:58 06/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Брюгге» — «Атлетико М». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80. В матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют команды «Брюгге» и «Атлетико М». Поединок состоится на стадионе «Ян Брейдел» в 23:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» одолел «Уэску»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:250
  • 11:44
    • Дзюба может пропустить матч со «Славией»
  • 11:30
    • ЦСКА взял 18 футболистов на матч с «Реалом»
  • 09:32
    • Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
    «Челси» забил дважды Футбол Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»«Манчестер Сити» был потрясен в Лондоне, пропустив дважды от «Челси» и не сумев справиться с обороной соперника Вчера в 19:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном
  • 3.62
    •
  • 14:52
    • «Амур» прервал серию из пяти поражений кряду
  • 14:05
    • Загитова перестала общаться с Медведевой после ее отъезда в Канаду
  • 13:50
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
    «МЮ» поднялся на шестое место АПЛ Футбол «МЮ» без Погба способен добиться успехаРеакция прессы на матч «МЮ» — «Фулхэм» Вчера в 17:320
  • 08:00
    • «Милуоки» в гостях обыграл «Торонто», «Шарлотт» продлил серию поражений «Нью-Йорка»
  • 01:21
    • «Ривер Плейт» в четвертый раз выиграл Кубок Либертадорес
  • 12:15
    • Веденеев: Помешала «Зениту» хорошая игра «Рубина», который блестяще обучен тактике
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие