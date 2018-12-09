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    «Урал» уйдет на перерыв в хорошем настроении

    «Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки на матч РПЛ 9 декабря 2018 года

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    Прогноз на «Динамо» — «Урал»
    Игроки «Урала»
    В воскресенье, 9 декабря, в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле примет «Урал». Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Урал».
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    «Динамо»

    Команда Дмитрия Хохлова имеет 6-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Началась она с поражения в Кубке России от «Рубина» (0:1) в Казани.

    Затем «бело-голубые» три игры чемпионата закончили 0:0 с «Ахматом», ЦСКА и «Ростовом». Потом последовало поражение на своей поле от «Енисея» (1:2), а в минувшем игровом дне динамовцы вновь сыграли вничью, на этот раз с казанцами (1:1).

    Столичный клуб после 16 матчей Премьер-лиги набрал 17 баллов и занимает 12 место в турнирной таблице, оторвавшись от опасной зоны всего лишь на два очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    Семь домашних матчей в этом чемпионате России принесли «бело-голубым» три победы, две ничьи и два поражения, разница забитых и пропущенных — 8:4.

    «Урал»

    «Шмели» перед заключительным поединком этого года находятся на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка и отстают от пятого места на три балла.

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    Проиграв в минувшем туре чемпионата на выезде «Краснодару» (0:2), дружина Дмитрия Парфенова т.о. прервала 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они три матча выиграли и два свели вничью.

    Накануне «оранжево-черные» провели в Москве первый поединок 1/4 финала Кубка России, где расписали мировую со «Спартаком» со счетом 1:1.

    Семь выездных матчей в этом розыгрыше Премьер-лиги закончились тремя победами уральцев при четырех поражениях, разница мячей — 7:14.

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    • Игра первого круга, которая прошла в Екатеринбурге, закончилась — 1:1. В прошлом сезоне «Урал» одолел «Динамо» в Москве со счетом 1:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.00.

    На победу гостей дают — 4.35, ничья оценена — в 3.25.

    «Динамо» половину матчей в этом чемпионате закончило вничью и в игровом плане выглядит не убедительно. «Урал» после неудачного старта сейчас демонстрирует неплохой футбол.

    Прогнозируем, что гости смогут не проиграть в предстоящей игре. 0

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    Прогноз на «Динамо» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В воскресенье, 9 декабря, в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле примет «Урал». Начало — в 14:00 по мск.
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