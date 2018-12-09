«Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки на матч РПЛ 9 декабря 2018 года

В воскресенье, 9 декабря, в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле примет «Урал». Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Урал».

«Динамо»

Команда Дмитрия Хохлова имеет 6-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Началась она с поражения в Кубке России от «Рубина» (0:1) в Казани.

Затем «бело-голубые» три игры чемпионата закончили 0:0 с «Ахматом», ЦСКА и «Ростовом». Потом последовало поражение на своей поле от «Енисея» (1:2), а в минувшем игровом дне динамовцы вновь сыграли вничью, на этот раз с казанцами (1:1).

Столичный клуб после 16 матчей Премьер-лиги набрал 17 баллов и занимает 12 место в турнирной таблице, оторвавшись от опасной зоны всего лишь на два очка.

Календарь и таблица РПЛ

Семь домашних матчей в этом чемпионате России принесли «бело-голубым» три победы, две ничьи и два поражения, разница забитых и пропущенных — 8:4.

«Урал»

«Шмели» перед заключительным поединком этого года находятся на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка и отстают от пятого места на три балла.

Проиграв в минувшем туре чемпионата на выезде «Краснодару» (0:2), дружина Дмитрия Парфенова т.о. прервала 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они три матча выиграли и два свели вничью.

Накануне «оранжево-черные» провели в Москве первый поединок 1/4 финала Кубка России, где расписали мировую со «Спартаком» со счетом 1:1.

Семь выездных матчей в этом розыгрыше Премьер-лиги закончились тремя победами уральцев при четырех поражениях, разница мячей — 7:14.

Игра первого круга, которая прошла в Екатеринбурге, закончилась — 1:1. В прошлом сезоне «Урал» одолел «Динамо» в Москве со счетом 1:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.00.

На победу гостей дают — 4.35, ничья оценена — в 3.25.

«Динамо» половину матчей в этом чемпионате закончило вничью и в игровом плане выглядит не убедительно. «Урал» после неудачного старта сейчас демонстрирует неплохой футбол.

Прогнозируем, что гости смогут не проиграть в предстоящей игре. 0