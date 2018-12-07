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    «Вердер» — «Фортуна». Прогноз на матч Бундеслиги 7 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Вердер Фортуна
    Прогноз на «Вердер» — «Фортуна»
    «Вердер» уже пять матчей кряду не знает побед
    В пятницу, 7 декабря, в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» будет принимать на своем поле «Фортуну». Начало матча — в 22:30 по мск. Прогноз на «Вердер» — «Фортуна».
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    «Вердер»

    До конца октября подопечные Флориана Кофельдта проиграли всего лишь один раз, когда в шестом туре чемпионата Германии они уступили на выезде «Штутгарту» (1:2). Тогда как «Музыкантам» было достаточно набрать три очка для того, чтобы подняться на вторую строку в турнирной таблице.

    Тем не менее, «Вердер» крупно проиграл «Байеру» со счетом 2:6. Это, судя по всему, стало шоком не только для фанатов бременцев, но и самих футболистов клуба, ведь с тех пор они выиграли только один раз в шести матчах и опустились на девятое место.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Более того, эта единственная победа была одержана в кубке страны над заштатным «Вайше Фленсбургом» (5:1). Поражение ганзеатов от «Аптекарей» стало первым из четырех в пяти предыдущих поединках Бундеслиги.

    «Фортуна»

    Игроки Фридхельма Функеля занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды в 13-ти матчах девять очков, что в двух баллах от спасительной 15-й строчки.

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    В 11-м туре клуб разгромил на родной арене «Герту» со счетом 4:1 и тем самым прервал 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Последние шесть из них дюссельдорфцы проиграли, забив за этот период всего лишь два гола.

    Успех на берлинским коллективом, вероятно, придал «Фортуне» уверенности, ведь затем она добыла сенсационную ничью в Мюнхене против «Баварии» (3:3). Тем не менее, в предыдущем матче первенства команда проиграла на своем поле «Майнцу» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а в итоге выиграет «Вердер» за 4,50. 0

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    Прогноз на «Вердер» — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В пятницу, 7 декабря, в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» будет принимать на своем поле «Фортуну». Начало матча — в 22:30 по мск.
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