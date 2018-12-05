«Страсбур» — «ПСЖ». Прогноз на матч французской Лиги 1 5 декабря 2018 года

В 16 туре французской Лиги 1 сыграют команды «Страсбур» и «ПСЖ». Матч будет проводиться на стадионе «Стад де ла Мено». Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Страсбур» — «ПСЖ».

«Страсбур»

Подопечные Тьерри Лорея занимают 8 место и имеют в своем активе 21 очко. Команда является уверенным середнячком нынешнего розыгрыша Лиги 1. В 15 матчах сезона «Страсбур» 5 раз побеждал, 6 раз играл вничью и 4 раза проигрывал.

В последних 6 встречах хозяева набрали 9 пунктов, при этом было 2 победы, 3 ничейных результата и одно поражение. Дома команда не выигрывает уже 2 раза кряду, и последний раз было поражение от «Нима».

Все прогнозы на Лигу 1

Что касается голов, то в этом сезон «Страсбур» регулярно пропускает. По статистике за 15 матчей хозяева пропустили 18 и забили 24 гола. В домашних стенах статистика немного скромнее — 12 забитых и 8 пропущенных.

В составе есть кадровые потери. В лазарете команды находятся Гримм, Гонсальвес и Саади. Дисквалификацию получил Стефан Митрович.

«ПСЖ»

У «ПСЖ» ситуация намного интереснее. Сейчас клуб занимает 1 место и уверенно себя чувствует благодаря отрыву в 14 очков от «Монпелье». Единственной неприятностью является отсутствие Неймара, который получил мышечную травму.

За 15 игр нынешнего сезона Лиги 1 «парижане» ни разу не проиграли. В шести поединках им удалось набрать 16 пунктов. На выезде статистика лучше — за 6 матчей набрано 19 баллов. Выигрышную выездную серию «ПСЖ» прервали игроки «Бордо».

Забивают подопечные Тухеля очень много. За 15 матчей Лиги 1 «ПСЖ» 48 раз огорчал соперников. При этом в графе пропущенных мячей записано всего 9 голов. Если смотреть на выездную статистику, то она в полном порядке — 21 забитый мяч и 6 пропущенных.

В матче могут не сыграть Курзава,Рабио и Мунье. Отсутствие Неймара отлично компенсируют Мбаппе и Кавани, на счету которых 12 и 9 голов соответственно.

Прогноз

В 13 играх нынешнего сезона Лиги 1 с участием «ПСЖ» забивается больше двух голов. Учитывая выездную статистику и форму «красно-синих» в целом, можно поставить на исход «Победа "ПСЖ" и ТБ 2,5». Букмекеры оценивают его коэффициентом 1,82.

«Парижане» забивают от двух мячей и более в 14 встречах Лиги 1. В среднем в каждом выездном поединке команда Тухеля поражает ворота соперника три раза. Таким образом, индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2,5 с коэффициентом 2,14 кажется вполне неплохим вариантом. 0