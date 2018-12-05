«Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу 5 декабря 2018 года

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Во вторник, 5 декабря, в матче 15-го тура АПЛ «Ньюкасл» приедет в гости к «Эвертону». Начало поединка назначено на 22:45 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Ньюкасл».

«Эвертон»

В ноябре «ириски» на своем поле одержали победу над «Брайтоном» (3:1), после чего в товарищеском матче разгромили кенийский клуб «Гор Махиа» (4:0).

Выезд в гости к «Челси» завершился безголевой ничьей, а вернувшись домой «Эвертон» победил «Кардифф» со счетом 1:0.

Мерсисайдское дерби с «Ливерпулем» грозило завершиться без забитых мячей, но в компенсированное время гостевого матча команда Марку Силвы все же пропустила — 0:1.

После 14 туров АПЛ «Эвертон» с 22 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 20-16, лучшие бомбардиры — Гилфи Тор Сигурдссон и Ришарлиссон с 6 голами.

В матче не сыграет травмированный нападающий Доминик Калверт-Льюин.

«Ньюкасл»

Безвыигрышная серия «Ньюкасла» тянулась с самого начала сезона и завершилась только в ноябре — домашней победой над «Уотфордом» (1:0).

Развили успех «сороки» домашней же победой над «Борнмутом» (2:1). С тем же счетом подопечные Рафы Бенитеса на выезде обыграли и «Бернли».

А вот в последнем туре победная серия оборвалась — «Ньюкасл» на своем поле крупно уступил «Вет Хэму» со счетом 0:3.

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В результате «сороки» с 12 очками на 15-м месте. Разница мячей 11-19, лучшие бомбардиры с 2 голами — Хосе Саломон Рондон и Киран Кларк.

В матче не сыграют травмированные защитники Пол Дамметт и Джейми Стерри, хавбеки Мохамед Диаме и Ки Сун Юн, а также нападающий Йосинори Муто.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» проиграл оба матча со счетом 0:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Эвертон» фаворитом матча. На победу команды Силвы дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 3,90, а на успех «Ньюкасл» — 6,25.

В этом сезоне «Эвертон» лишь раз проиграл на своем поле, выиграв 5 последних домашних матчей АПЛ. Прогнозируем, что «ириски» добавят к этому списку и победу над «Ньюкаслом».

Большого количества голов ждать не стоит, возможно мерсисайдцам для победы хватит одного мяча. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,85 и «обе забьют — нет» за 1,75. Можно поставить и на сухую победу «Эвертона» за 2,50. 0