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    Продлит ли «Эвертон» победную домашнюю серию в АПЛ?

    «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу 5 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Ньюкасл
    Прогноз на «Эвертон» — «Ньюкасл»
    «Эвертон» — «Ньюкасл»
    Во вторник, 5 декабря, в матче 15-го тура АПЛ «Ньюкасл» приедет в гости к «Эвертону». Начало поединка назначено на 22:45 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Ньюкасл».
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    «Эвертон»

    В ноябре «ириски» на своем поле одержали победу над «Брайтоном» (3:1), после чего в товарищеском матче разгромили кенийский клуб «Гор Махиа» (4:0).

    Выезд в гости к «Челси» завершился безголевой ничьей, а вернувшись домой «Эвертон» победил «Кардифф» со счетом 1:0.

    Мерсисайдское дерби с «Ливерпулем» грозило завершиться без забитых мячей, но в компенсированное время гостевого матча команда Марку Силвы все же пропустила — 0:1.

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    • После 14 туров АПЛ «Эвертон» с 22 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 20-16, лучшие бомбардиры — Гилфи Тор Сигурдссон и Ришарлиссон с 6 голами.

    В матче не сыграет травмированный нападающий Доминик Калверт-Льюин.

    «Ньюкасл»

    Безвыигрышная серия «Ньюкасла» тянулась с самого начала сезона и завершилась только в ноябре — домашней победой над «Уотфордом» (1:0).

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    Развили успех «сороки» домашней же победой над «Борнмутом» (2:1). С тем же счетом подопечные Рафы Бенитеса на выезде обыграли и «Бернли».

    А вот в последнем туре победная серия оборвалась — «Ньюкасл» на своем поле крупно уступил «Вет Хэму» со счетом 0:3.

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    В результате «сороки» с 12 очками на 15-м месте. Разница мячей 11-19, лучшие бомбардиры с 2 голами — Хосе Саломон Рондон и Киран Кларк.

    В матче не сыграют травмированные защитники Пол Дамметт и Джейми Стерри, хавбеки Мохамед Диаме и Ки Сун Юн, а также нападающий Йосинори Муто.

    В прошлом сезоне «Ньюкасл» проиграл оба матча со счетом 0:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Эвертон» фаворитом матча. На победу команды Силвы дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 3,90, а на успех «Ньюкасл» — 6,25.

    В этом сезоне «Эвертон» лишь раз проиграл на своем поле, выиграв 5 последних домашних матчей АПЛ. Прогнозируем, что «ириски» добавят к этому списку и победу над «Ньюкаслом».

    Большого количества голов ждать не стоит, возможно мерсисайдцам для победы хватит одного мяча. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,85 и «обе забьют — нет» за 1,75. Можно поставить и на сухую победу «Эвертона» за 2,50. 0

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    Прогноз на «Эвертон» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.0. Во вторник, 5 декабря, в матче 15-го тура АПЛ «Ньюкасл» приедет в гости к «Эвертону». Начало поединка назначено на 22:45 мск.
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