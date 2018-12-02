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    Станет ли московское дерби результативным?

    «Спартак» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России по футболу 2 декабря 2018 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Локомотив»
    Футболисты «Локомотива»
    В воскресенье, 2 декабря, «Спартак» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Локомотив».
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    «Спартак»

    Московский «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 22 очка.

    «Красно-белые» в нынешнем сезоне одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    В ноябре москвичи проиграли «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:2), а также победили «Крылья Советов» (3:1).

    В Лиге Европы «Спартак» в середине недели потерпел поражение от венского «Рапида» (1:2) и усложнил себе задачу выхода в плей-офф.

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    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

    На счету «железнодорожников» семь побед, четыре ничьи и четыре поражения.

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    Ноябрь вышел для команды Юрия Семина не слишком успешным, ведь после победы над «Арсеналом» (3:1) она сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и проиграла «Уралу» (1:2).

    Зато «Локо» порадовал своей игрой в Лиге чемпионов, где он обыграл «Галатасарай» (2:0) и сохранил шансы занять третье место в группе.

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 2.65, победа «Локомотива» — 2.90, ничья — 3.00.

    Фаворита этого дерби действительно сложно определить. «Красно-белые» сыграют дома, но в то же время ответственность за результат будет сильно на них давить, учитывая последние неудачи.

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    Что касается «железнодорожников», то они в последнее время чаще радовали своих болельщиков, однако добиться стабильности им никак не удается.

    Противостояние должно получиться равным и интригующим. Что-то нам подсказывает, что на «Открытие Арене» мы точно увидим гол и он, скорее всего, не будет единственным.

    Ожидаем атак с обеих сторон, поэтому выбираем ставку «обе команды забьют» за 1.80.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Локомотива" больше 1» за 1.84. «Локо» неплохо сыграл в атаке в матче против «Галатасарая», так почему бы не огорчить «Спартак» на его же поле? 0

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    Прогноз на «Спартак» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В воскресенье, 2 декабря, «Спартак» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.
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