ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян ДриуссиПлан «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов» «Лос-Анджелес» одержал победуНХЛ. Две передачи Кучерова и перевод Ковальчука в четвертое звено «Тоттенхэм» — «Челси»АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»
  • 10:05
    • Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе
  • 08:11
    • «Орландо» выиграл у «Лейкерс», 35 очков Уэйда не спасли «Майами»
  • 22:34
    • Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Ганновер»
  • 22:24
    • «Лацио» спасся от поражения в матче с «Миланом»
  • 20:56
    • «Зенит» в Петербурге победил «Ростов»
  • 20:31
    • Финал Кубка Либертадорес отложен на неопределенный срок
  • 20:13
    • «Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла в лидеры Примеры
    Все новости спорта

    Огорчит ли «Рома» кризисный «Реал»?

    «Рома» — «Реал». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов 27 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Рома Футбол Италии Реал Мадрид Футбол Испании
    Прогноз на «Рома» — «Реал»
    В первом матче «Реал» разгромил «Рому»
    В рамках 5-го тура ЛЧ «Рома» 27 ноября примет на своем поле «Реал». Начало матча в 23:00 по Москве. Прогноз на «Рома» — «Реал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Рома»

    Нынешняя форма «Ромы» отличается противоречивостью, если учитывать ее результаты. С одной стороны команда потерпела только два поражения в предыдущих 11-ти матчах во всех турнирах, но с другой — у нее только две победы в предыдущих пяти поединках на всех фронтах.

    Тем не менее, ситуация в групповом раунде Лиги чемпионов складывается удачно для «Волков». После четырех туров римский коллектив занимает второе место с девятью очками в активе благодаря победам над «Викторией» (5:0) и дважды над ЦСКА (3:0 и 2:1), опережая москвичей на пять баллов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Хуже дела подопечных Эусебио Ди Франческо складываются на внутренней арене. Команда пребывает на седьмой позиции после 13-ти игр с 19 очками, что в трех баллах от зоны Лиги чемпионов.

    «Реал»

    Сказать, что сейчас «Реал» переживает смутные времена — значит, не сказать ничего. Победитель трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов растерял свой дух победителя и сменил трех наставников за полгода.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Правда, все, в целом, неплохо для королевского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов. После четырех туров главного еврокубка мадридцы лидируют в своем квартете с девятью очками, в чем им помогли победы над «Ромой» (3:0) и дважды над «Викторией» (2:1 и 5:0).

  • Поезд «Реала» сошел с рельсов
  • Реакция прессы на матч «Эйбар» — «Реал»
  • Вчера

    • Самое неприятное для «Сливочных» и их болельщиков — это, конечно, ситуация в испанской Примере. Подопечные Сантьяго Солари, который только недавно стал полноценным наставником коллектива, избавившись от приставки «и.о.», занимают лишь шестое место в трех баллах от зоны ЛЧ после сенсационного разгрома от «Эйбара» (0:3) в последнем туре.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Металлург — Торпедо
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бернли — Ньюкасл
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Завтра в 03:00
    •  4.24
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Завтра в 17:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч АЕК — Аякс
  • Завтра в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Виктория
  • Завтра в 20:55
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Шахтер
  • Завтра в 23:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Сити
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Валенсия
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» снова переживает потрясения
  • Поезд «Реала» сошел с рельсов
    • Вчера в 04:20     Клаудио Раньери
  • Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статус
    • 15:53 23/11/2018     «МЮ» — «Кристал Пэлас»
  • О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся
    • Вчера в 15:43
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Рома» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20. В рамках 5-го тура ЛЧ «Рома» 27 ноября примет на своем поле «Реал». Начало матча в 23:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол Кононов начал в «Спартаке» за здравиеРеакция спортивных СМИ на победу красно-белых над «Крыльями Советов» Вчера в 22:140
  • 10:19
    • «Милан» интересуется полузащитником «Челси»
  • 09:55
    • В MLS прошли первые полуфинальные матчи
  • 09:47
    • Команда Сколари стала чемпионом Бразилии
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. «Севилья» вышла в лидеры крупное поражение «Реала», «Атлетико» упустил победу над «Барселоной»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 00:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Реванш «Зенита», испытание для «Арсенала»
  • 3.52
    •
  • 01:03
    • Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»
  • 00:46
    • «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Бетисом»
  • 00:33
    • «Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью
    Кори Кейн Хоккей КХЛ. «Куньлунь» одолел «Сочи», «Салават» крупно обыграл минское «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 ноября Вчера в 22:530
  • 19:19
    • «Монпелье» сыграл вничью с «Ренном»
  • 18:51
    • Хэмилтон выиграл гонку в Абу-Даби, Сироткин — 15-й
  • 18:35
    • «Арсенал» на выезде одолел «Борнмут»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие