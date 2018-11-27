«Рома» — «Реал». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов 27 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЧ «Рома» 27 ноября примет на своем поле «Реал». Начало матча в 23:00 по Москве. Прогноз на «Рома» — «Реал».

«Рома»

Нынешняя форма «Ромы» отличается противоречивостью, если учитывать ее результаты. С одной стороны команда потерпела только два поражения в предыдущих 11-ти матчах во всех турнирах, но с другой — у нее только две победы в предыдущих пяти поединках на всех фронтах.

Тем не менее, ситуация в групповом раунде Лиги чемпионов складывается удачно для «Волков». После четырех туров римский коллектив занимает второе место с девятью очками в активе благодаря победам над «Викторией» (5:0) и дважды над ЦСКА (3:0 и 2:1), опережая москвичей на пять баллов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Хуже дела подопечных Эусебио Ди Франческо складываются на внутренней арене. Команда пребывает на седьмой позиции после 13-ти игр с 19 очками, что в трех баллах от зоны Лиги чемпионов.

«Реал»

Сказать, что сейчас «Реал» переживает смутные времена — значит, не сказать ничего. Победитель трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов растерял свой дух победителя и сменил трех наставников за полгода.

Правда, все, в целом, неплохо для королевского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов. После четырех туров главного еврокубка мадридцы лидируют в своем квартете с девятью очками, в чем им помогли победы над «Ромой» (3:0) и дважды над «Викторией» (2:1 и 5:0).

Самое неприятное для «Сливочных» и их болельщиков — это, конечно, ситуация в испанской Примере. Подопечные Сантьяго Солари, который только недавно стал полноценным наставником коллектива, избавившись от приставки «и.о.», занимают лишь шестое место в трех баллах от зоны ЛЧ после сенсационного разгрома от «Эйбара» (0:3) в последнем туре.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0