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    Игра «по-живому»

    Франция — Уругвай. Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 ноября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Франции Футбол Франции Сборная Уругвая
    Прогноз на Франция — Уругвай
    Антуан Гризманн
    Сборная Франции 20 ноября примет в Париже сборную Уругвая в рамках товарищеской встречи. Матч начнется в 23:00 мск. Прогноз на Франция — Уругвай.
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    Франция

    Команда Дидье Дешама не обеспечила себе первую строчку в группе 1, но повлиять на итоговый результат уже не в силах.

    Все, что остается сборной Франции, играть в свое удовольствие и терпеливо ждать исхода противостояния Германии и Нидерландов. Сами французы в последнем туре проиграли «оранжевым» 0:2.

    Непривычно для себя они были мало эффективны (всего 2 попадания в створ), относительно мало владели мячом (40%) и крайне грубо фолили (четыре желтых карточки, хотя до этого у них было всего два «горчичника» за три матча).

    Уругвай

    Несмотря на статус товарищеского, встреча со сборной Бразилии — это всегда вызов, это всегда огонь. Особенно в сердцах горячих уругвайцев.

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    Так, за 90 минут последнего товарняка против «пентакампеонов» они заработали шесть (!) желтых карточек. Такое ощущение, что «чарруа» поставили себе за цель сломать кого-то из подопечных Тите. Потому что за матч они 23 раза нарушили правила.

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    • По остальным показателям выступили чуть ниже среднего: 9 ударов, 4 попадания в створ, 4 угловых. Сильно выделяется количество офсайдов — тоже четыре попадания.

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    • Атакующую линию составляли Суарес (острие), Перейро и Кавани — все вопросы к ним. Или даже, скорее, к центральной тройке полузащитников, которые в основной и дирижировали атаками сборной Уругвая.

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    Очень многое зависит от своевременности передачи. Выходит, Торрейра, Весино и Бентанкур не совсем справляются.

    Прогноз

    Не думаем, что матч будет грубым. Но, по идее, должен быть «живым». Основные игроки пока еще в обойме и наверняка получат хотя бы по тайму игрового времени.

    Из особо ярких потерь отметим Погба со стороны хозяев и Година со стороны гостей — у обоих мышечные травмы.

    Наш прогноз — «ТБ 2,5» за 2,15. 0

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    Прогноз на Франция — Уругвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. Сборная Франции 20 ноября примет в Париже сборную Уругвая в рамках товарищеской встречи. Матч начнется в 23:00 мск.
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