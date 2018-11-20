Албания — Уэльс. Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 ноября 2018 года

Во вторник, 20 ноября, сборные Албании и Уэльса померяются силами в рамках товарищеского поединка. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Албания — Уэльс.

Албания

Старт сборной Албании в Лиге наций вышел успешным. Тем не менее, уже после первого тура результаты ухудшились.

В стартовом поединке «Горные Орлы» победили на своем поле Израиль (1:0). Второй и третий тур разочаровали фанатов балканской команды, ведь она уступила в гостях Шотландии (0:2) и Израилю (0:2).

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Точкой несколько дней назад стал разгром от Шотландии — 0:4. Таким образом, подопечные Кристиана Пануччи вылетели в Лигу D.

Уэльс

Валлийцы провалили отбор к чемпионату мира-2018, после чего команду возглавил Райан Гиггз, а перед ним стоит задача выхода на следующий чемпионат Европы.

Первым шагом в этом направлении стало довольно успешное выступление в Лиге наций, где команда заняла второе место в группе с Данией и Ирландией, набрав шесть очков. Это позволило сохранить прописку во втором дивизионе турнира.

Стоит отметить, что «драконы» набирали очки только в двух играх с Ирландией, добыв победы — 4:1 дома и 1:0 в гостях. Последний матч состоялся 16 ноября против датчан, когда соперник победил — 2:1. В составе валлийцев отличился Гарет Бэйл на 89-й минуте.

Помимо игр в Лиге наций сборная Уэльса осенью провела один контрольный поединок, где разгромно проиграла команде Испании со счетом 1:4.

Прогноз

Команды в последний раз встречались в отборе на Евро-96, когда Уэльс выиграл первый матч (2:0), а во втором была зафиксирована ничья — 1:1.

Албанцы не так давно считались весьма крепкими европейскими бойцами, но за календарный год команда добыла всего одну победу. Уэльс тоже звезд с нема не хватает, а в товарищеском поединке тренерский штаб однозначно использует ротацию. Тем не менее, даже не в основном составе британцы должны побеждать. Ставим на успех Уэльса за 2.23. 0