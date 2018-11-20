ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия стремительно прогрессируетЗаматеревшая Англия не испортила год Хорватии «Адмирал» — «Спартак»КХЛ. «Спартак» одолел «Адмирал», ЦСКА примет «Слован» Дженгиз УндерТрансферный дайджест. 7-19 ноября
  • 20:14
    • Лучший футболист Швеции вернулся в общую группу перед игрой с Россией
  • 15:43
    • Минское «Динамо» обыграло «Амур» по буллитам
  • 14:13
    • Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2019
  • 13:53
    • Аленичев: Недоброжелатели пытаются вынудить уйти в отставку
  • 13:43
    • «Барселона» может исключить Дембеле из первой команды
  • 11:51
    • Ефимова пропустит ЧМ на короткой воде в Китае
  • 09:17
    • Щенников прибыл в расположение сборной России
    Все новости спорта

    Албанцы провалятся против Уэльса

    Албания — Уэльс. Прогноз и ставки на товарищеский матч 20 ноября 2018 года

    Сборная Уэльса Сборная Албании Товарищеские матчи
    Прогноз на Албания — Уэльс
    Гарет Бэйл
    Во вторник, 20 ноября, сборные Албании и Уэльса померяются силами в рамках товарищеского поединка. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Албания — Уэльс.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Албания

    Старт сборной Албании в Лиге наций вышел успешным. Тем не менее, уже после первого тура результаты ухудшились.

    В стартовом поединке «Горные Орлы» победили на своем поле Израиль (1:0). Второй и третий тур разочаровали фанатов балканской команды, ведь она уступила в гостях Шотландии (0:2) и Израилю (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Точкой несколько дней назад стал разгром от Шотландии — 0:4. Таким образом, подопечные Кристиана Пануччи вылетели в Лигу D.

    Уэльс

    Валлийцы провалили отбор к чемпионату мира-2018, после чего команду возглавил Райан Гиггз, а перед ним стоит задача выхода на следующий чемпионат Европы.

    Первым шагом в этом направлении стало довольно успешное выступление в Лиге наций, где команда заняла второе место в группе с Данией и Ирландией, набрав шесть очков. Это позволило сохранить прописку во втором дивизионе турнира.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Стоит отметить, что «драконы» набирали очки только в двух играх с Ирландией, добыв победы — 4:1 дома и 1:0 в гостях. Последний матч состоялся 16 ноября против датчан, когда соперник победил — 2:1. В составе валлийцев отличился Гарет Бэйл на 89-й минуте.

    Помимо игр в Лиге наций сборная Уэльса осенью провела один контрольный поединок, где разгромно проиграла команде Испании со счетом 1:4.

    Прогноз

    Команды в последний раз встречались в отборе на Евро-96, когда Уэльс выиграл первый матч (2:0), а во втором была зафиксирована ничья — 1:1.

    Албанцы не так давно считались весьма крепкими европейскими бойцами, но за календарный год команда добыла всего одну победу. Уэльс тоже звезд с нема не хватает, а в товарищеском поединке тренерский штаб однозначно использует ротацию. Тем не менее, даже не в основном составе британцы должны побеждать. Ставим на успех Уэльса за 2.23. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Сегодня в 22:45
    •  5.12
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Армения
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чехия — Словакия
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Завтра в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Турция — Украина
  • Завтра в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бразилия — Камерун
  • Завтра в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мальта — Фарерские острова
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Черногория — Румыния
  • Завтра в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Италия — США
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Косово — Азербайджан
  • Завтра в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Завтра в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Израиль
  • Завтра в 22:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мануэль Нойер
  • Нефантастическая четверка. Кто тянет «Баварию» вниз?
    • 18:10 13/11/2018     Германия — Россия
  • Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
    • 10:49 16/11/2018     Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира
  • Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение
    • Вчера в 01:32
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на Албания — Уэльс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23. Во вторник, 20 ноября, сборные Албании и Уэльса померяются силами в рамках товарищеского поединка. Начало матча — в 22:00 мск.
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Вегаса» Хоккей НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача КаменеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября 08:420
  • 21:14
    • Форвардом «МЮ» интересуется четыре клуба
  • 20:56
    • Сборная России обыграла Голландию на ЧЕ по керлингу
  • 20:44
    • Названы три звезды недели в НХЛ
    Милан Шкриниар Футбол 18 игроков для топ-клубов АПЛКем команды «Большой шестерки» могут усилиться в январе? Вчера в 19:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Позволят ли немцы сборной Нидерландов выиграть группу?
  • 5.12
    •
  • 20:30
    • Полузащитник «Милана» может пропустить 7-8 месяцев
  • 16:58
    • «Барселона» не продаст Дениса Суареса зимой
  • 16:44
    • Гризманн видит Зидана в роли главного тренера сборной Франции
    Алина Загитова Прочие Гран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и ТарасовойИтоги пятого по счету этапа Гран-при в сезоне 2018/19 Вчера в 14:030
  • 16:30
    • Сарри: «Челси» находится на правильном пути
  • 16:13
    • Агент Фернандеша связался с «Галатасараем»
  • 15:57
    • «Боруссия» не продаст Пулишича до конца года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие