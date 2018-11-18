«Ротор» — «Томь». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 18 ноября 2018 года

В воскресенье, 18 ноября, в 23-м туре российской первенства первой лиги волгоградский «Ротор» примет на свое поле «Томь». Начало встречи — в 13:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Томь».

«Ротор»

Волгоградцы перед 23 туром ФНЛ расположились на 14 позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 27 очков и опережают зону вылета на четыре балла.

В ноябре «Ротор» провел три поединка. В начале месяца «сине-голубые» проиграли в Владивостоке «Лучу» со счетом 0:1. Затем на своем поле одолели с таким же результатом курский «Авангард».

В минувшем туре дружина Роберта Евдокимова вновь вернулась ни с чем с выездного матча. На этот раз она уступила в Сочи одноименной команде — 2:4.

Клуб из Волгограда довольно-таки неплохо выступает на родной арене. В девяти домашних встречах этого сезона он добыл четыре победы, три раза сыграл вничью и два матча проиграл, разница мячей — 10:8.

«Томь»

«Сибиряки» на данный момент являются лидерами первой лиги. В 22 поединках первенства они положили в свою копилку 45 баллов и на один пункт опережают второй «Тамбов».

За последние 10 матчей в ФНЛ «Томь» проиграла всего лишь один раз. В рамках 21 тура команда Василия Баскакова уступила в Калининграде «Балтике» со счетом 0:1.

Кроме этого поражения томичи в ноябре еще провели два поединка, в которых одержали победы. Сначала одолели «Химки» (2:0) дома, а в минувшем туре в гостевой игре минимально переиграли «Зенит-2» — 1:0.

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Девять выездных матчей этого розыгрыша первой лиги принесли «Томи» три победы, четыре ничьих и два поражения, разница забитых и пропущенных — 7:8.

В первом круге клуб из Томска в домашней игре взял верх над «Ротором» (2:0). Поединки прошлого сезона закончились домашними победами оппонентов (1:0 и 0:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 2.60, победа «Томи» — 2.95, ничья — 3.00.

Томичи очень осторожно играют на выезде и зачастую эти поединки заканчиваются малорезультативно. Прогнозируем, что и эта встреча не станет исключение. Предлагаем поставить — ТМ 2,0 или голы в обоих таймах: нет. 0