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    Англия — Хорватия. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 18 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Хорватии
    Прогноз на Англия — Хорватия
    Гарет Саутгейт
    6-й тур Лиги наций УЕФА 18 ноября сведет на поле «Уэмбли» сборные Англии и Хорватии. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Англия — Хорватия.
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    Англия

    Обидно проиграв на родном «Уэмбли» сборной Испании (1:2), «три льва» взяли фееричный реванш на «Бенито Вильямарин» (3:2).

    В том мачте сборная Англии продемонстрировала просто верх прагматизма. «Динамо Киев» с «Локомотивом» и рядом не стояли!

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    • За первый тайм бритиши нанесли пять ударов, три из которых оказались голевыми. Что делать после такого успеха? Саутгейт посчитал, что нужно сохранить синицу в руках, поэтому его ребята за весь второй тайм больше ни разу не ударили по воротам, а владение мячом составило порядка 30-31%.

    Думаем, что наставник англичан снова сделает ставку на скоростные врывания Рашфорда и Стерлинга и на голы в первом тайме.

    Хорватия

    Хорватия сделал этот поединок решающим. В прошлом туре она на последних секундах матча вырвала победу над сборной Испании у себя дома — 3:2.

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    В целом спокойный первый тайм с тремя попаданиями в створ на обе команды перерос в сумасшествие тайма второго, когда хорваты нанесли 12 ударов, а испанцы — 10.

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    • Только хозяева при этом еще не забывали в рамку попадать (6 — в створ), а гости только трижды потревожили Ловре Калинича.

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    Благодаря ставке на контратаки (39% владения в итоге) сборная Хорватии могла свободно ловить «Красную Фурию» на ошибках. Только в офсайдную ловушку пиренейцы попались четыре раза, что уж говорить об обрезах и необязательных потерях.

    Прогноз

    Прошлая личная встреча в Риеке закончилась довольно скучно «нулевкой». К слову, для Англии это был единственный матч, в котором она не пропускала и не забивала.

    Как мы уже говорили, ждем от Саутгейта повторения прагматичной модели игры. Поэтому советуем присмотреться к офсайдам Англии в первом тайме и к «низовому» тоталу ее голов во втором.

    Также неплохим вариантом видим ставку на «гол Англии в 1-м тайме» за 1,87. 0

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    Прогноз на Англия — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. 6-й тур Лиги наций УЕФА 18 ноября сведет на поле «Уэмбли» сборные Англии и Хорватии. Начало матча — в 17:00 мск.
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