Англия — Хорватия. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 18 ноября 2018 года

6-й тур Лиги наций УЕФА 18 ноября сведет на поле «Уэмбли» сборные Англии и Хорватии. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Англия — Хорватия.

Англия

Обидно проиграв на родном «Уэмбли» сборной Испании (1:2), «три льва» взяли фееричный реванш на «Бенито Вильямарин» (3:2).

В том мачте сборная Англии продемонстрировала просто верх прагматизма. «Динамо Киев» с «Локомотивом» и рядом не стояли!

За первый тайм бритиши нанесли пять ударов, три из которых оказались голевыми. Что делать после такого успеха? Саутгейт посчитал, что нужно сохранить синицу в руках, поэтому его ребята за весь второй тайм больше ни разу не ударили по воротам, а владение мячом составило порядка 30-31%.

Думаем, что наставник англичан снова сделает ставку на скоростные врывания Рашфорда и Стерлинга и на голы в первом тайме.

Хорватия

Хорватия сделал этот поединок решающим. В прошлом туре она на последних секундах матча вырвала победу над сборной Испании у себя дома — 3:2.

В целом спокойный первый тайм с тремя попаданиями в створ на обе команды перерос в сумасшествие тайма второго, когда хорваты нанесли 12 ударов, а испанцы — 10.

Только хозяева при этом еще не забывали в рамку попадать (6 — в створ), а гости только трижды потревожили Ловре Калинича.

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Благодаря ставке на контратаки (39% владения в итоге) сборная Хорватии могла свободно ловить «Красную Фурию» на ошибках. Только в офсайдную ловушку пиренейцы попались четыре раза, что уж говорить об обрезах и необязательных потерях.

Прогноз

Прошлая личная встреча в Риеке закончилась довольно скучно «нулевкой». К слову, для Англии это был единственный матч, в котором она не пропускала и не забивала.

Как мы уже говорили, ждем от Саутгейта повторения прагматичной модели игры. Поэтому советуем присмотреться к офсайдам Англии в первом тайме и к «низовому» тоталу ее голов во втором.

Также неплохим вариантом видим ставку на «гол Англии в 1-м тайме» за 1,87. 0