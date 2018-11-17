Румыния — Литва. Прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги наций 17 ноября 2018 года

В рамках группового этапа Лиги наций в Дивизионе С сборная Румынии будет принимать сборную Литвы. Встреча пройдет в Плоешти 17 ноября. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на Румыния — Литва.

Сборная Румынии

Сборная Румынии после четырех матчей сохраняет шансы на повышение в классе в Лиге наций. В группе 4 румынская команда пока что набрала 6 очков и идет на третьем месте, однако лишь на 1 балл уступает Черногории и на 2 балла — Сербии.

В Лиге наций подопечные Козмина Контры еще не проигрывали, но из четырех матчей три свели вничью. На своем поле Румыния сыграла вничью с Черногорией (0:0), дважды разошлась миром с Сербией (2:2 и 0:0), а победу добыла в выездном матче против Литвы — 2:1.

Стоит отметить, что в 2018 году румынская сборная не проигрывала — до старта в Лиге наций команда провела четыре спарринга и во всех одержала победы.

Сборная Литвы

У сборной Литвы все гораздо хуже. После четырех матчей Литва не набрала в Лиге наций ни одного очка и даже ничья в матче против Румынии уже гарантирует подопечным Эдгараса Янкаускаса понижение в классе.

Три из четырех матчей Лиги наций литовцы проводили дома, однако это не помогло — поражения от Сербии (0:1), от Румынии (1:2) и от Черногории (1:4). На выезде литовцы в первом круге проиграли черногорцам — 0:2.

Как видим, в четырех матчах литовская сборная забила лишь два гола, тогда как пропустила девять.

Все прогнозы на футбол

В 2018 году Литва проиграла в шести матчах из семи, сумев обыграть лишь Армению в контрольном матче. На данный момент серия поражений насчитывает шесть поединков подряд.

Прогноз

На победу Румынии в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,29, на ничью — 5,40, на сенсацию от гостей — 11,50.

Румынская сборная продолжает борьбу за выход в плей-офф и повышение в классе и не должна терять очки в матче с откровенным аутсайдером группы. Вряд ли литовская сборная сумеет прервать свою серию неудач в этой встрече.

Наш прогноз на матч — победа Румынии и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,73. 0