ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Тампы»НХЛ. Три ассиста Кучерова, два очка Малкина и третье подряд поражение «Нэшвилла» Клаудио РаньериРаньери спасет «Фулхэм» и поднимет его выше Михаил ГригоренкоКХЛ. ЦСКА разгромил «Ак Барс», победы «Слована» и рижского «Динамо»
  • 09:53
    • «Голден Стэйт» проиграл четвертый раз в сезоне
  • 08:19
    • Черчесов стал лидером по количеству поражений в сборной России
  • 08:05
    • Молодежная сборная России выиграла суперсерию
  • 00:42
    • Германия разбила Россию в товарищеском матче
  • 01:31
    • «Химки» уступили «Реалу» в Евролиге
  • 01:25
    • Федерер обыграл Андерсона на Итоговом чемпионате АТР
  • 01:19
    • Англия разгромила США в прощальной игре Руни
    Все новости спорта

    Румыния продлит кошмарную серию Литвы

    Румыния — Литва. Прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги наций 17 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Румынии
    Прогноз на Румыния — Литва
    Сборная Румынии
    В рамках группового этапа Лиги наций в Дивизионе С сборная Румынии будет принимать сборную Литвы. Встреча пройдет в Плоешти 17 ноября. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на Румыния — Литва.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Румынии

    Сборная Румынии после четырех матчей сохраняет шансы на повышение в классе в Лиге наций. В группе 4 румынская команда пока что набрала 6 очков и идет на третьем месте, однако лишь на 1 балл уступает Черногории и на 2 балла — Сербии.

    В Лиге наций подопечные Козмина Контры еще не проигрывали, но из четырех матчей три свели вничью. На своем поле Румыния сыграла вничью с Черногорией (0:0), дважды разошлась миром с Сербией (2:2 и 0:0), а победу добыла в выездном матче против Литвы — 2:1.

    Стоит отметить, что в 2018 году румынская сборная не проигрывала — до старта в Лиге наций команда провела четыре спарринга и во всех одержала победы.

    Сборная Литвы

    У сборной Литвы все гораздо хуже. После четырех матчей Литва не набрала в Лиге наций ни одного очка и даже ничья в матче против Румынии уже гарантирует подопечным Эдгараса Янкаускаса понижение в классе.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Три из четырех матчей Лиги наций литовцы проводили дома, однако это не помогло — поражения от Сербии (0:1), от Румынии (1:2) и от Черногории (1:4). На выезде литовцы в первом круге проиграли черногорцам — 0:2.

    Как видим, в четырех матчах литовская сборная забила лишь два гола, тогда как пропустила девять.

    Все прогнозы на футбол

    В 2018 году Литва проиграла в шести матчах из семи, сумев обыграть лишь Армению в контрольном матче. На данный момент серия поражений насчитывает шесть поединков подряд.

    Прогноз

    На победу Румынии в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,29, на ничью — 5,40, на сенсацию от гостей — 11,50.

    Румынская сборная продолжает борьбу за выход в плей-офф и повышение в классе и не должна терять очки в матче с откровенным аутсайдером группы. Вряд ли литовская сборная сумеет прервать свою серию неудач в этой встрече.

    Наш прогноз на матч — победа Румынии и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,73. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Александр Зверев — Джон Изнер
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гибралтар — Армения
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Новак Джокович — Марин Чилич
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аргентина — Мексика
  • Завтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вегас — Сент-Луис
  • Завтра в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торпедо — Слован
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Завтра в 17:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Турция — Швеция
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азербайджан — Фарерские острова
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Италия — Португалия
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сантьяго Солари стал полноценным наставником мадридской команды
  • Солари — на своем месте у руля Мадрида
    • 00:56 14/11/2018     Игроки «Боруссии»
  • Прежняя «Бавария», прекрасная «Боруссия», фантастический матч
    • 13:35 11/11/2018     Олег Кононов
  • Кононов в «Спартаке»: спаситель или промежуточный вариант?
    • 20:40 13/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на Румыния — Литва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73. В рамках группового этапа Лиги наций в Дивизионе С сборная Румынии будет принимать сборную Литвы. Встреча пройдет в Плоешти 17 ноября. Начало матча — в 22:45 мск.
    Тоже интересно
    Мо Салах Футбол Новая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и противКлопп переходит на 4-2-3-1 и меняет роль своей главной звезды Вчера в 15:400
  • 01:14
    • Лига наций. Бельгия разобралась с Исландией и другие результаты
  • 00:53
    • Хорватия в добавленное время вырвала победу у Испании
  • 00:17
    • Россия была разгромлена в первом тайме впервые с 2004 года
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Ассист Орлова, травма Тарасенко, 20 сейвов ВарламоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 ноября Вчера в 09:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгийцы вновь не заметят исландцев
  • 3.11
    •
  • 08:32
    • Сборная Перу проиграла Эквадору в контрольном поединке
  • 00:10
    • Израиль забил семь голов Гватемале
  • 23:55
    • Бой Мейвезера с бойцом MMA состоится
    Сборная России Футбол Германия — Россия и еще семь матчей, которые нельзя пропуститьОбзор товарищеских и отборочных матчей предстоящей недели 14/11/2018 в 22:190
  • 19:45
    • ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России
  • 19:11
    • Тим одолел Нисикори на Итоговом турнире АТР
  • 18:20
    • В АПЛ начнут использовать VAR со следующего сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие