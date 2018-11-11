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    «Уфа» не позволит Рианчо уйти красиво

    «Уфа» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 11 ноября 2018 года

    Спартак РПЛ Футбол России
    Прогноз на «Уфа» — «Спартак»
    Рауль Рианчо
    В 14-м туре Российской Премьер-лиги «Уфа» будет принимать «Спартак». Матч пройдет 11 ноября на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Спартак».
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    «Уфа»

    «Уфа» после тринадцати туров является одним из аутсайдеров Российской Премьер-лиги. Уфимцы набрали лишь 11 очков и располагаются на предпоследней строчке турнирной таблицы.

    В текущем сезоне «Уфа» одержала лишь три победы, причем обыграть сумела только терпящий финансовое бедствие «Анжи» (3:0), клуб из Люксембурга «Прогресс» в квалификации Лиги Европы (2:1), а также главного аутсайдера РПЛ «Енисей» (2:1).

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    После победы над «Енисеем», которая была добыта еще 29 сентября, «Уфа» в четырех матчах трижды сыграла вничью, а в 13-м туре уступила «Крыльям Советов» (1:2).

    В текущем сезоне «Уфа» испытывает серьезные проблемы в атаке. Кроме трех победных поединков, еще лишь в одном матче сезона «Уфа» сумела забить больше одного гола — в ответной встрече против того же «Прогресса». Еще в пяти поединках уфимцы отличались по разу, а в десяти случаях команда уходила с поля без голов

    Логичным решением руководства клуба в такой ситуации была смена тренера. 7 ноября вместо Сергея Томарова исполняющим обязанности главного тренера уфимцев был назначен Дмитрий Кириченко.

    «Спартак»

    «Спартак» подходит к очередному туру РПЛ после сумасшедшей победы над «Рейнджерс» в Лиге Европы. «Красно-белые» уступали к перерыву, но сумели выиграть благодаря голам на 58-й и 59-й минутах — 4:3.

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    • Эта победа стала для команды второй в пяти матчах под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. Под руководством испанца «красно-белые» также обыграли «Анжи» в Кубке России (1:0).

    В целом под руководством Рианчо у «Спартака» в активе две победы при двух ничьих и одном поражении. Судя по всему, матч против «Уфы» станет для испанца последним в роли главного тренера. Ожидается, что после паузы на матчи сборных «красно-белых» возглавит Олег Кононов.

    В РПЛ «Спартак» выигрывал в предыдущий раз еще 7 октября, после чего в трех матчах потерпел два поражения (от «Арсенала», после чего был уволен Массимо Каррера, и «Урала» в предыдущем туре — четвертое домашнее в РПЛ кряду), а также сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

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    В турнирной таблице чемпионата России «красно-белые», набрав 19 очков, занимают лишь шестое место.

    Прогноз

    На победу «Уфы» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 3,10, а на победу «Спартака» — 2,24.

    Смена тренера должна встряхнуть «Уфу». «Спартак» в то же время лишь 8 ноября провел тяжелый матч в Лиге Европы и вряд ли подойдет к этой игре в оптимальных кондициях — как физических, так и эмоциональных. Не стоит забывать и о давлении, которое оказывается на команду, а также о том факте, что и тренер «Спартака» Рианчо, и игроки понимают, что, независимо от результата матча с «Уфой», команду ждет смена тренера.

    Наш прогноз на матч — «Уфа» не проиграет с коэффициентом 1,67. 0

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    Прогноз на «Уфа» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В 14-м туре Российской Премьер-лиги «Уфа» будет принимать «Спартак». Матч пройдет 11 ноября на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.
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