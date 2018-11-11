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    Насколько легко ПСЖ справится с «Монако»?

    «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 13-го тура чемпионата Франции 11 ноября 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Монако ПСЖ
    Прогноз на «Монако» — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    В 13-м туре Лиги 1 «Монако» примет на своем поле ПСЖ. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — ПСЖ.
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    «Монако»

    На сегодня «Монако» занимает лишь 19-е из 20-ти место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету шесть очков. В 12-ти сыгранных турах монегаски одержали одну победу, четырежды сыграли вничью и потерпели семь поражений.

    Последняя пока что победа княжеского клуба датирована 11 августа, когда в первом туре Лиги 1 он переиграл на выезде «Нант» (3:1). Не удивительно, что в силу таких результатов действующий вице-чемпион отправил в отставку с поста экс-наставника команды Леонарду Жардима.

    На его место пришел легендарный в прошлом нападающий в том числе и «Монако» Тьерри Анри. Под руководством нового рулевого коллектив провел пять игр, но пока что не победил, добившись только двух ничьих.

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    ПСЖ

    Для «Пари Сен-Жермен» картина не меняется уже не первый сезон. Клуб по-прежнему уверенно не замечает своих соперников уже на старте сезона, однако испытывает ощутимые трудности в еврокубках.

    Так, в позапрошлом туре Лиги 1 подопечные Томаса Тухеля разобрались с «Марселем» на его стадионе (2:0). Ключевую роль сыграл выход на замену Килиана Мбаппе, который забил первый мяч.

    После этого парижский коллектив разобрался со своим главным преследователем «Лиллем» (2:1), благодаря чему уже создал отрыв в 10 очков. Между тем, в Лиге чемпионов команда добыла лишь ничью на выезде против «Наполи» (1:1) и остается на третьем месте в группе.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,00, а ничья — в 7,00.

    Рекомендуем ставить на то, что Килиан Мбаппе забьет два мяча или более за 4,33. 0

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    Прогноз на «Монако» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33. В 13-м туре Лиги 1 «Монако» примет на своем поле ПСЖ. Начало матча — в 23:00 мск.
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