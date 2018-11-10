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    «Наполи» не даст «Интеру» передышки

    «Дженоа» — «Наполи». Прогноз на матч чемпионата Италии 10 ноября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Дженоа Наполи
    Прогноз на «Дженоа» — «Наполи»
    «Наполи» находится в хорошей форме
    В субботу, 10 ноября, в 12-м туре итальянской Серии А «Дженоа» на «Луиджи Феррарис» примет «Наполи». Матч начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Дженоа» — «Наполи».
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    «Дженоа»

    «Дженоа» подходит к матчу с серией из пяти поединков без побед. Правда, есть и положительный момент — в ходе этой безвыигрышной серии генуэзцы отобрали очки у «Ювентуса» (1:1), причем стали первой командой, которой это удалось в текущем сезоне.

    Что хуже всего для «россоблу», так это то, что в предыдущих двух играх этой серии команда потерпела поражение. Правда, это случилось на выезде в одном и том же городе против «Милана» (1:2) и «Интера» (0:5).

    В турнирной таблице чемпионата Италии подопечные Ивана Юрича, имея в активе 14 очков, занимает 13-е место. В этом сезоне коллектив испытывает серьезные проблемы с обороной — 24 пропущенных гола в десяти матчах — больше пропускали только «Фрозиноне» и «Кьево».

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    «Наполи»

    «Наполи» в этом сезоне потерпел всего два поражения — последнее в конце сентября, в принципиальном матче с «Ювентусом» (1:3). В октябре «Партенопеи» на своем поле победили «Ливерпуль» (1:0) в рамках Лиги чемпионов, после чего в Серии А обыграли «Сассуоло» (2:0) дома и «Удинезе» (3:0) в гостях.

    Матч с ПСЖ (2:2) в Лиге чемпионов завершился выездной ничьей, с таким же исходом закончился и прием «Ромы» (1:1) в национальном первенстве. А в последних двух матчах «адзурри» разбили на своем поле «Эмполи» (5:1) в чемпионате, а также сыграли вничью с ПСЖ (1:1) дома в главном еврокубке.

    После 11-ти туров подопечные Карло Анчелотти с 25 очками занимает третье место в таблице Серии А, проигрывая второе «Интеру» только по разнице мячей. Клуб не знает поражений вот уже семь поединков при четырех победах.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,52, тогда как успех хозяев оценивается в 6,00, а ничья — в 4,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0

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    Прогноз на «Дженоа» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00. В субботу, 10 ноября, в 12-м туре итальянской Серии А «Дженоа» на «Луиджи Феррарис» примет «Наполи». Матч начнется в 22:30 по московскому времени.
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