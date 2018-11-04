«Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 4 ноября 2018 года

В воскресенье, 4 ноября, питерский «Зенит» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Зенит» — «Ахмат».

«Зенит»

Накануне «сине-бело-голубые» прекратили выступление в Кубке России, проиграв на стадии 1/8 финала в гостевом матче «Ростову» со счетом 1:3.

В последнее время игры на выезде очень трудно даются подопечным Сергея Семака. Помимо кубковой неудачи, они также проиграли две из трех встреч в чемпионате. «Анжи» (1:2) в Махачкале и «Динамо» (0:1) в Москве.

А вот в последнем туре чемпионата в Самаре «Зенит» выиграл у «Крыльев», но правда сделал это очень неубедительно, хозяева явно не заслуживали поражения.

На своей арене «зенитовцы» в этом сезоне играют очень хорошо. В девяти домашних матчах они одержали восемь побед при одной ничьей. В пяти играх АПЛ, которые они провели на своем стадионе, набрали 13 очков, разница мячей — 12:5.

После 12 туров российского первенства команда из Санкт-Петербурга с 28 баллами возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

«Ахмат»

Чеченский клуб также выбыл из этого розыгрыша Кубка России, проиграв на своем поле тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

В последних четырех матчах РПЛ грозненцы одержали только одну победу. В матче 10 тура они на выезде нанесли неожиданное поражение «Краснодару» со счетом 1:0.

Также были добыты два ничейных результата. Оба на своем поле с одинаковым результатом 0:0 с «Анжи» и «Динамо». Еще было поражение в Москве от «Локомотива» (0:2).

С 16 очками «волки» занимают перед 12 туром девятую позицию в турнирной таблице РПЛ, отставая от пятого еврокубкового места на три очка.

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В гостях в этом чемпионате России «Ахмат» успел провести шесть матчей. В этих играх он добыл две победы и четыре встречи проиграл, разница мячей — 5:9.

В минувшем сезоне на своем поле питерцы разгромили клуб из Грозного на своей арене со счетом 4:0, на поле «Ахмата» оппоненты расписали мировую — 0:0. За последние пять чемпионатов «Зенит» у «волков» дома три матча выиграл и два проиграл.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 1.52, победа «Ахмата» — 6.50, ничья — 4.20.

«Зенит» после поражения в Кубке России постарается реабилитироваться перед своими болельщиками, и должен победить «Ахмат» в предстоящей игре.

Грозненцы неплохо обороняются, но в атаке у чеченского клуба большие проблемы (один забитый гол в последних пяти матчах).

Прогнозируем, что хозяева выиграют, но при этом много не забьют. 0