«Боруссия» Менхенгладбах — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 4 ноября

В воскресенье, 4 ноября, менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет «Фортуну» в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Боруссия-Парк», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Фортуна».

«Боруссия»

Менхенгладбахская «Боруссия» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 17 очков.

В девяти сыгранных турах «жеребята» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

В четырех домашних встречах подопечные Дитера Хеккинга имеют 100-процентный показатель по набранным очкам, тогда как уступали они исключительно в гостях.

Ранее на этой неделе «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, крупно проиграв «Байеру» (0:5).

Календарь и таблица Бундеслиги

Среди травмированных у «жеребят» значатся Луи Байер, Микаэль Кюизанс, Андреас Поульсен, Хулио Вильяльба и Алaссан Плеа.

«Фортуна»

Футболисты «Фортуны» расположились на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 5 очков.

Единственную победу подопечные Фридхельма Функеля одержали над «Хоффенхаймом» (2:1) в третьем туре.

В пяти предыдущих турах «Фортуна» неизменно проигрывала. В этих матчах она забила всего два мяча, а пропустила целых 17.

«Фортуна» пока продолжает борьбу в Кубке Германии, в последнем раунде которого разобралась с «Ульмом» (5:1).

Сразу восемь игроков команды продолжают восстанавливаться после травмы.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.40, победа «Фортуны» — 8.30, ничья — 5.25.

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«Жеребята» серьезно превосходят в классе своего ближайшего соперника, поэтому мы бы не сомневались в их триумфе, тем более в Менхенгладбахе.

Нам кажется, что «Боруссия» одержит уверенную победу, которая так важна после вылета из Кубка Германии.

Подопечные Дитера Хеккинга проиграли леверкузенской команде с крупным счетом, так что должны отыграться на «Фортуне». Наш прогноз — «победа хозяев с форой -1,5» за 2.05.

Еще один интересный вариант — «хозяева победят и не пропустят» за 2.75. «Фортуна» бледно смотрится в атаке. Думаем, что у нее будет мало шансов для взятия ворот. 0