«Боруссия» Менхенгладбах — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 4 ноября

«Боруссия»
Менхенгладбахская «Боруссия» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 17 очков.
В девяти сыгранных турах «жеребята» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.
В четырех домашних встречах подопечные Дитера Хеккинга имеют 100-процентный показатель по набранным очкам, тогда как уступали они исключительно в гостях.
Ранее на этой неделе «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, крупно проиграв «Байеру» (0:5).
Календарь и таблица Бундеслиги
Среди травмированных у «жеребят» значатся Луи Байер, Микаэль Кюизанс, Андреас Поульсен, Хулио Вильяльба и Алaссан Плеа.
«Фортуна»
Футболисты «Фортуны» расположились на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 5 очков.
Единственную победу подопечные Фридхельма Функеля одержали над «Хоффенхаймом» (2:1) в третьем туре.
В пяти предыдущих турах «Фортуна» неизменно проигрывала. В этих матчах она забила всего два мяча, а пропустила целых 17.
«Фортуна» пока продолжает борьбу в Кубке Германии, в последнем раунде которого разобралась с «Ульмом» (5:1).
Сразу восемь игроков команды продолжают восстанавливаться после травмы.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1.40, победа «Фортуны» — 8.30, ничья — 5.25.
«Жеребята» серьезно превосходят в классе своего ближайшего соперника, поэтому мы бы не сомневались в их триумфе, тем более в Менхенгладбахе.
Нам кажется, что «Боруссия» одержит уверенную победу, которая так важна после вылета из Кубка Германии.
Подопечные Дитера Хеккинга проиграли леверкузенской команде с крупным счетом, так что должны отыграться на «Фортуне». Наш прогноз — «победа хозяев с форой -1,5» за 2.05.
Еще один интересный вариант — «хозяева победят и не пропустят» за 2.75. «Фортуна» бледно смотрится в атаке. Думаем, что у нее будет мало шансов для взятия ворот. 0