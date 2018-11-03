«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 3 ноября 2018 года

В субботу, 3 ноября, в 10-м туре немецкого чемпионата «Бавария» примет на своей арене «Фрайбург». Игра начнется — в 17:30 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Фрайбург».

«Бавария»

Жесткий режим Нико Ковача дал свои результаты. Причем как в хорошем смысле, так и в плохом: поначалу «Бавария» удивляла всю Германию своими показателями, а потом стала жутко барахлить.

Это привело к тому, что после четвертого тура команда перестала побеждать. В четырех матчах разных турниров мюнхенский гранд дважды проиграл и дважды сыграл вничью.

Впрочем, после этого «ротен» одержали победы в трех кряду поединках как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов, благодаря чему теперь только на два балла отстают от лидирующей «Боруссии» Дортмунд. Четвертый выигрыш подряд случился в Кубке Германии, где не выезде был повержен «Редингхаузен» (2:1).

«Фрайбург»

«Фрайбург» после девяти туров немецкого первенства расположился на 11-м месте в турнирной таблице. В активе команды 12 очков — она опережает зону вылета на семь очков, а 16-ю строчку стыковых матчей — на шесть.

Начиная с конца сентября «черно-белые» не могли одержать победу в Бундеслиге в трех матчах кряду. Правда, в этих поединках подопечные Кристиана Штрайха потерпели лишь одно поражение.

Тем не менее, в предыдущем туре коллективу наконец удалось выиграть, причем одного из лидеров текущего первенства — гладбахскую «Боруссию» (3:1). Правда, к грядущей игре «Фрайбург» подходит не в лучшем состоянии духа после вылета из кубка страны от втородивизионного «Хольштайна Киль» (1:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,08, тогда как успех гостей оценивается в 23,00, а ничья — в 11,00.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм закончится вничью, но в итоге «Бавария» доведет матч до победы за 4,50. 0