ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни ИнфантиноУЕФА против ФИФА. Война, которая может изменить футбол «Вегас» — «Тампа-Бэй»НХЛ. 29 сейвов Василевского, передачи Кучерова и Сергачева Серхио БускетсПримера. «Эспаньол» разошелся миром с «Вальядолидом», «Барселона» примет «Реал»
  • 09:47
    • 12 игроков не помогут «Монако» в матче с «Дижоном»
  • 08:53
    • 41 очко Дюранта помогло «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк»
  • 08:14
    • Медведев сыграет с Федерером в 1/2 финала турнира в Базеле
  • 08:03
    • Туктамышева выиграла короткую программу Гран-при в Канаде, Медведева — седьмая
  • 22:17
    • СКА одержал волевую победу в Риге
  • 22:05
    • ЦСКА поиздевался над «Слованом», забросив девять шайб
  • 21:05
    • Марянян стал чемпионом мира по борьбе
    Все новости спорта

    Ставим «за чертой» и на ее альтернативу

    «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 10-го тура итальянской Серии А 28 октября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Наполи Рома
    Прогноз на «Наполи» — «Рома»
    Лоренцо Инсинье
    28 октября в рамках 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» примет на родном стадионе «Рому». Начало — в 22:30 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Рома».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Наполи»

    Старый тренер — новый тренер, старая схема — новая схема: вроде что-то поменялось, а толку никакого. «Наполи» практически повторяет сценарий прошлого сезона: снова второе место, снова играют результативно (18 голов), снова заслуженно теряют очки только в «личках» со «Старой Синьорой».

    Хотя нет, что-то новенькое все же есть — неаполитанцы нехарактерно много пропускают. Если в прошлом сезоне команда еще Маурицио Сарри была одной из самых «сухих» в Серии А, то в сезоне нынешнем «партенопейцы» пропустили больше всех голов среди топ-6 команд высшего дивизиона — 10.

  • Лига чемпионов: 10 событий, которые вы могли пропустить
  • Тьерри Анри дебютировал в Лиге чемпионов в качестве тренера, а Икер Касильяс отразил очередной пенальти
  • 25/10/2018

    • Правда, не считая игры с «ПСЖ» последние три матча во всех турнирах «Наполи» не пропускал. Это можно считать локальным успехом, учитывая, что позапрошлый поединок в ЛЧ был против бешеного «Ливерпуля» (победа 1:0).

    «Рома»

    Разговоры об увольнении Эусебио Ди Франческо основаны исключительно на результатах команды, ведь седьмое место в турнирной таблице — это далеко не то, на что надеялись болельщики и руководство «волков».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •

    Показатели «Ромы» тоже не радуют, особенно защитные — в этом заключается главное сходство сегодняшних оппонентов. Только римляне пропустили на два гола больше — 12.

    К этому привело попустительство в оборонительных порядках: в среднем за один матч соперники «Ромы» наносят по ее воротам 11,7 удара, что можно считать весомым показателем.

    Календарь и таблица Серии А

    Сами же «волки» сконцентрированы на атаке: обычно за 90 минут пробивают около 15-ти раз и показывают очень неплохую точность — 59,5%.

    Прогноз

    Идеальной была бы ставка на офсайды: что «Рома», что «Наполи» туда попадают редко, но прекрасно ловят соперника (4,11 и 2,78 по командам соответственно).

    Да и личные матчи прошлого сезона показывают, что количество пребывания футболистов во «вне игры» умеренное, но гости непременно попадаются чаще.

    Так что, если найдете кэфы, нужно пробовать: хоть на тотал, хоть на победу гостей. Пока на отечественных конторах их нет, предлагаем «зарядить» на «ИТ1: 2 тайм больше 1-го тайма» за 2,31. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Сегодня в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Металлург — Динамо Москва
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Оренбург
  • Сегодня в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Герта
  • Сегодня в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кардифф
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ньюкасл
  • Сегодня в 17:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Анжи
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Монако — Дижон
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ванкувер — Питтсбург
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Енисей — Локомотив
  • Завтра в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Завтра в 15:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» упустил победу на последней минуте добавленного времени
  • Для лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать
    • 02:03 21/10/2018     Массимо Каррера
  • Каррера в тупике и безыдейный «Спартак»
    • 01:52 22/10/2018     Массимо Каррера
  • Каррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональна
    • 20:10 22/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Наполи» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.31. 28 октября в рамках 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» примет на родном стадионе «Рому». Начало — в 22:30 по Москве.
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Спартака» Хоккей КХЛ. СКА победил в Риге, «Йокерит» обыграл «Спартак», ЦСКА уничтожил «Слован»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 октября Вчера в 22:210
  • 08:25
    • «Зенит» в рейтинге УЕФА поднялся на 16 место
  • 08:38
    • ЦСКА выиграл четвертый матч в Евролиге
  • 23:39
    • «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Фрайбургу»
    Марко Асенсио Футбол Нет Месси и Роналду — нет проблем. «Эль-Класико» в поисках нового героя«Барселона» и «Реал» сыграют без своих суперзвезд Вчера в 12:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Йокерит» против «Спартака» и матчи футбольных середняков
  • 4.04
    •
  • 21:50
    • Ушел из жизни экс-глава НХЛ
  • 21:39
    • Аллан получил дебютный вызов в сборную Бразилии
  • 21:18
    • «Йокерит» в овертайме выиграл у «Спартака»
    Артем Дзюба Футбол Французские крепыши, Дзюба и характерВолевая победа «Зенита» над французским «Бордо» в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы Вчера в 16:160
  • 19:14
    • «Ростову» запретили регистрировать новичков
  • 18:45
    • ЧЕ-2020 по тяжелой атлетике пройдет в Москве
  • 18:12
    • Совет ФИФА признал ЧМ в России лучшим в истории
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие