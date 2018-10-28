«Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 10-го тура итальянской Серии А 28 октября 2018 года

28 октября в рамках 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» примет на родном стадионе «Рому». Начало — в 22:30 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Рома».

«Наполи»

Старый тренер — новый тренер, старая схема — новая схема: вроде что-то поменялось, а толку никакого. «Наполи» практически повторяет сценарий прошлого сезона: снова второе место, снова играют результативно (18 голов), снова заслуженно теряют очки только в «личках» со «Старой Синьорой».

Хотя нет, что-то новенькое все же есть — неаполитанцы нехарактерно много пропускают. Если в прошлом сезоне команда еще Маурицио Сарри была одной из самых «сухих» в Серии А, то в сезоне нынешнем «партенопейцы» пропустили больше всех голов среди топ-6 команд высшего дивизиона — 10.

Правда, не считая игры с «ПСЖ» последние три матча во всех турнирах «Наполи» не пропускал. Это можно считать локальным успехом, учитывая, что позапрошлый поединок в ЛЧ был против бешеного «Ливерпуля» (победа 1:0).

«Рома»

Разговоры об увольнении Эусебио Ди Франческо основаны исключительно на результатах команды, ведь седьмое место в турнирной таблице — это далеко не то, на что надеялись болельщики и руководство «волков».

Показатели «Ромы» тоже не радуют, особенно защитные — в этом заключается главное сходство сегодняшних оппонентов. Только римляне пропустили на два гола больше — 12.

К этому привело попустительство в оборонительных порядках: в среднем за один матч соперники «Ромы» наносят по ее воротам 11,7 удара, что можно считать весомым показателем.

Календарь и таблица Серии А

Сами же «волки» сконцентрированы на атаке: обычно за 90 минут пробивают около 15-ти раз и показывают очень неплохую точность — 59,5%.

Прогноз

Идеальной была бы ставка на офсайды: что «Рома», что «Наполи» туда попадают редко, но прекрасно ловят соперника (4,11 и 2,78 по командам соответственно).

Да и личные матчи прошлого сезона показывают, что количество пребывания футболистов во «вне игры» умеренное, но гости непременно попадаются чаще.

Так что, если найдете кэфы, нужно пробовать: хоть на тотал, хоть на победу гостей. Пока на отечественных конторах их нет, предлагаем «зарядить» на «ИТ1: 2 тайм больше 1-го тайма» за 2,31. 0