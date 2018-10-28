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    «Марсель» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 октября 2018 года

    Марсель ПСЖ Футбол Франции
    Прогноз на «Марсель» — ПСЖ
    Неймар и компания выиграли все 10 матчей на старте Лиги 1
    В воскресенье, 28 октября, «Марсель на своем поле примет ПСЖ в рамках 11-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе "Велодром", начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — ПСЖ.
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    «Марсель»

    Четвертое место и постоянные спотыкания в последнее время — это короткое описание ситуации в «Марселе». За последние восемь матчей во всех турнирах подопечные Руди Гарсии проиграли четырежды.

    В Лиге Европы тоже сплошное невезение — проигрыш на своем стадионе «Айнтрахту» в самой концовке (1:2), выездная ничья против «Аполлона» (2:2) и поражение дома от «Лацио» (1:3). К слову, киприоты тоже спасли одно очко в компенсированное время.

    Справедливости ради, в последнее время на внутренней арене у провансальцев дела идут лучше. Так, в предпоследнем туре они победили в родных стенах «Кан» (2:0), а затем набрали три очка на выезде у «Ниццы» (1:0).

    ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 10-ти сыгранных матчах парижане одержали десять побед и набрали 30 очков, забив 37 мячей и пропустив шесть.

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    Тем самым был создан огромный, как для конца октября, отрыв от ближайшего конкурента в восемь очков. Единственное поражение в текущем сезоне подопечные Томаса Тухеля потерпели в групповом этапе Лиги чемпионов, когда на «Анфилде» уступили «Ливерпулю» (2:3).

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    • Крайне близок к тому, чтобы проиграть снова чемпион Франции был на текущей неделе. Коллектив принимал «Наполи» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов и уступал 0:1, а потом 1:2, но лишь в добавленное время спасся от неудачи благодаря точному выстрелу от Анхеля Ди Марии.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — в 4,80.

    Рекомендуем ставить на то, что Неймар забьет, и ПСЖ выиграет за 4,00. 0

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    Прогноз на «Марсель» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В воскресенье, 28 октября, «Марсель на своем поле примет ПСЖ в рамках 11-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе "Велодром", начнется в 23:00 по московскому времени.
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