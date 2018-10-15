Босния и Герцеговина — Северная Ирландия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 15 октября 2018 года

Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины не попала на чемпионат мира в России, поскольку в своей отборочной группе заняла третье место, пропустив вперед Бельгию и Грецию.
В 2018 году «сине-желтые» провели ряд товарищеских матчей, в которых обыграли Болгарию (1:0) и Южную Корею (3:1), сыграли вничью с США (0:0), Сенегалом (0:0) и Черногорией (0:0), а также проиграли Мексике (0:1).
Балканцы успешно стартовали в Лиге B Лиге наций, победив в гостях Северную Ирландию (2:1), а также Австрию на своем поле (1:0), благодаря чему закрепились на первом месте в группе. И хотя в предыдущей игре, которая пришлась на контрольный матч против Турции (0:0), не удалось взять верх, беспроигрышная серия подопечных Роберта Просинечки уже составляет семь поединков.
Северная Ирландия
Накануне старта в Лиге наций сборная Северной Ирландии не могла похвастать хорошей формой. В предыдущих семи поединках она сумела добыть только одну победу, да и та одержана в товарищеской встрече против Южной Кореи (1:0) на своем поле.
При этом британская команда довольствовалась ничьими с одинаковым счетом 0:0 только против Швейцарии и Панамы. Не принесло успеха и начало выступлений в новом континентальном турнире, ведь Босния и Герцеговина оказалась сильнее (1:2).
Одержать первую за полгода победу удалось лишь в контрольной игре против Израиля (3:0) в домашних стенах. Тем не менее, выиграть в официальных матчах подопечные Майкла О'Нилла не могут с ноября прошлого года, ведь и во втором туре Лиги наций их поджидала неудачу во встрече с Австрией (0:1).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, а ничья — в 3,60.
Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а в итоге победу одержит Босния и Герцеговина за 4,20. 0