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    Босния и Герцеговина на пути к Лиге А

    Босния и Герцеговина — Северная Ирландия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 15 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Северной Ирландии
    Прогноз на Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
    Босния и Герцеговина не проигрывает семь матчей
    В понедельник, 15 октября, сборная Боснии и Герцеговины на своем поле будет принимать команду Северной Ирландии в рамках матча Лиги наций. Поединок в Сараево начнется в 21.45 по Москве. Прогноз на Босния и Герцеговина — Северная Ирландия.
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    Босния и Герцеговина

    Сборная Боснии и Герцеговины не попала на чемпионат мира в России, поскольку в своей отборочной группе заняла третье место, пропустив вперед Бельгию и Грецию.

    В 2018 году «сине-желтые» провели ряд товарищеских матчей, в которых обыграли Болгарию (1:0) и Южную Корею (3:1), сыграли вничью с США (0:0), Сенегалом (0:0) и Черногорией (0:0), а также проиграли Мексике (0:1).

    Балканцы успешно стартовали в Лиге B Лиге наций, победив в гостях Северную Ирландию (2:1), а также Австрию на своем поле (1:0), благодаря чему закрепились на первом месте в группе. И хотя в предыдущей игре, которая пришлась на контрольный матч против Турции (0:0), не удалось взять верх, беспроигрышная серия подопечных Роберта Просинечки уже составляет семь поединков.

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    Северная Ирландия

    Накануне старта в Лиге наций сборная Северной Ирландии не могла похвастать хорошей формой. В предыдущих семи поединках она сумела добыть только одну победу, да и та одержана в товарищеской встрече против Южной Кореи (1:0) на своем поле.

    При этом британская команда довольствовалась ничьими с одинаковым счетом 0:0 только против Швейцарии и Панамы. Не принесло успеха и начало выступлений в новом континентальном турнире, ведь Босния и Герцеговина оказалась сильнее (1:2).

    Одержать первую за полгода победу удалось лишь в контрольной игре против Израиля (3:0) в домашних стенах. Тем не менее, выиграть в официальных матчах подопечные Майкла О'Нилла не могут с ноября прошлого года, ведь и во втором туре Лиги наций их поджидала неудачу во встрече с Австрией (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, а ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а в итоге победу одержит Босния и Герцеговина за 4,20. 0

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    Прогноз на Босния и Герцеговина — Северная Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20. В понедельник, 15 октября, сборная Боснии и Герцеговины на своем поле будет принимать команду Северной Ирландии в рамках матча Лиги наций. Поединок в Сараево начнется в 21.45 по Москве.
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