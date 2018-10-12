Австрия — Северная Ирландия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА 12 октября 2018 года

3-й тур Лиги наций 12 октября сведет на поле стадиона «Эрнст Хаппель» местную сборную Австрии и приезжую сборную Северной Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Москве. Прогноз на Австрия — Северная Ирландия.

Австрия

На чемпионат мира в России Австрия не квалифицировалась, поэтому все лето ограничивалась контрольными матчами. С начала года «Das Team» провела шесть товарищеских поединков и один официальный.

Товарняки. За этот период сборная Австрии проиграла только однажды — бразильцам 0:3. Это при том, что в соперниках команды Франко Фоды ходили очень крепкие команды: Швеция (победа 2:0), Словения (3:0), Германия (2:1) и Россия (1:0).

Лига наций. А вот в официальных поединках не задалось. В первом же заходе нового турнира УЕФА австрийцы проиграли сборной Боснии и Герцеговины (0:1). Сама игра была печальной и унылой — всего два попадания в створ на обе команды.

Северная Ирландия

Североирландцы тоже не поехали на Мундиаль. В стыковых поединках «Norn Iron» «пролетело» сборной Швейцарии (0:1; 0:0). Но насчет товарняков Ирландская футбольная ассоциация сильно не заморачивалась — команда Майкла О’Нила с нового года провела всего четыре спарринга.

Товарняки. Результат соотносимо уровню, скажем так. За четыре матча сборная Северной Ирландии проиграла один раз, однажды выдала ничью и дважды праздновала победу. Уровень соперников оговорен в первом предложении: Южная Корея, Панама, Израиль и Коста-Рика.

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Лига наций. Одно из самых востребованных качеств современного менеджера — умение выжать максимум из минимума. Роберт Просинечки из Боснии смог, Майкл О’Нил — нет. Его «зелено-белая армия» проиграла нынешнему лидеру трио со счетом 1:2.

Пусть «железный коллектив» гнал соперника и в хвост и в гриву (26 ударов), а только боснийцы смогли из своих ничтожных трех попаданий в створ выжать три полноценных очка.

Прогноз

Интересная ситуация складывается у обеих команд со стандартами. Причем практически одинаково складывается. Австрийцы и североирландцы подают достаточно много угловых, но только если они доминируют на поле.

То есть корнеры возникают «постольку поскольку», а не в качестве обдуманной тактики. Прогнозируем, что в этом противостоянии некое преимущество будет на стороне хозяев поля.

Но не подавляющее, поэтому вполне можно «зарядить» на «Угловые: тотал от 9 до 11» за 2,62. 0