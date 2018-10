«Брайтон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на чемпионат Англии по футболу 5 октября 2018 года

Первая и пока единственная победа «Брайтона» в этом сезоне — уже почти традиционная «виктория» над «Манчестер Юнайтед» (2-й тур, 3:2). После этого — хоть стреляй (или стреляйся). Потому что с учетом Кубка лиги (вылет от «Саутгемптона») «чайки» не могут выиграть уже шесть матчей подряд.

Единственный положительный момент — команда Хьютона не позволяет себя громить. Последний проигрыш с разницей в три мяча и более случался с «Брайтоном» в последнем туре прошлого сезона. А перед тем — еще в феврале.

