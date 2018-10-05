«Брайтон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на чемпионат Англии по футболу 5 октября 2018 года

В рамках 8-го тура АПЛ «Брайтон» примет на своем поле «Вест Хэм». Матч состоится 5 октября и начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Брайтон» — «Вест Хэм».

«Брайтон»

Первая и пока единственная победа «Брайтона» в этом сезоне — уже почти традиционная «виктория» над «Манчестер Юнайтед» (2-й тур, 3:2). После этого — хоть стреляй (или стреляйся). Потому что с учетом Кубка лиги (вылет от «Саутгемптона») «чайки» не могут выиграть уже шесть матчей подряд.

Единственный положительный момент — команда Хьютона не позволяет себя громить. Последний проигрыш с разницей в три мяча и более случался с «Брайтоном» в последнем туре прошлого сезона. А перед тем — еще в феврале.

😎 «We’ve got good memories of playing on a Friday night under the lights at the Amex.»#BHAFC 🔵⚪️

Read ➡️ https://t.co/syDDLfbaCh pic.twitter.com/qh2Speds5i — Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 2 октября 2018 г.

Два последних матча в сезоне нынешнем «Брайтон» проводил против лидеров АПЛ «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». «Шпорам» уступил в один мяч (1:2), «горожанам» — в два (0:2).

В обоих поединках «Альбион» практически не видео мяча — владение было ниже 30%. Однако в матче против лондонцев хотя бы были голевые моменты: 8 ударов, 4 — в створ.

Такие результаты пока дают команде Криса Хьютона возможность возвышаться над зоной вылета ровно на три очка.

«Вест Хэм»

У «Вест Хэма» еще на два очка больше. А все благодаря сенсационной победе над «Манчестер Юнайтед» в последнем туре (3:1).

С аналогичным счетом «железные» обыграли на выезде «Эвертон» в 5-м туре. А в 6-м «молотки» выстояли нулевую ничью в поединке против «Челси».

Всеми последними успехами клуб полностью обязан Мануэлю Пеллегрини, которого нещадно критиковали за отвратительный старт текущего сезона (3 поражения и 9 пропущенных голов в 3-х стартовых турах).

Календарь и таблица АПЛ

Ведь именно решения чилийского наставника «Вест Хэма» привели к локальному успеху: это и индивидуальный подбор расстановки (например, 4-1-4-1 против «МЮ» и «Эвертона»), и создание модели ведения игры (акцент на первый тайм), и создание благоприятной атмосферы внутри коллектива.

Прогноз

Обе команды не смогут рассчитывать на некоторых основных игроков. У хозяев это два хавчика: опорник Стивенс и ЦАП Гросс. Гостям же не помогут Джек Уилшир и защитник Уинствон Рид, также под вопросом остаются ценртрхав Карлос Санчес и Чичарито.

Это еще больше настраивает нас на поиск ставок из сферы нарушений. «Вест Хэм», к слову, на выезде в среднем отхватывает 3,33 желтых карточки за игру, «Брайтон» дома — ровно 2.

Поскольку арбитр матча пока не известен, слишком рискованных ставок делать не будем, но огонька подбавим. Наш прогноз — «Тотал желтых карточек в матче: 4-6» за 2,45. 0