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    «Брайтон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на чемпионат Англии по футболу 5 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм
    Прогноз на «Брайтон» — «Вест Хэм»
    Марко Арнаутович и Андрей Ярмоленко
    В рамках 8-го тура АПЛ «Брайтон» примет на своем поле «Вест Хэм». Матч состоится 5 октября и начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Брайтон» — «Вест Хэм».
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    «Брайтон»

    Первая и пока единственная победа «Брайтона» в этом сезоне — уже почти традиционная «виктория» над «Манчестер Юнайтед» (2-й тур, 3:2). После этого — хоть стреляй (или стреляйся). Потому что с учетом Кубка лиги (вылет от «Саутгемптона») «чайки» не могут выиграть уже шесть матчей подряд.

    Единственный положительный момент — команда Хьютона не позволяет себя громить. Последний проигрыш с разницей в три мяча и более случался с «Брайтоном» в последнем туре прошлого сезона. А перед тем — еще в феврале.

    Два последних матча в сезоне нынешнем «Брайтон» проводил против лидеров АПЛ «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». «Шпорам» уступил в один мяч (1:2), «горожанам» — в два (0:2).

    В обоих поединках «Альбион» практически не видео мяча — владение было ниже 30%. Однако в матче против лондонцев хотя бы были голевые моменты: 8 ударов, 4 — в створ.

    Такие результаты пока дают команде Криса Хьютона возможность возвышаться над зоной вылета ровно на три очка.

    «Вест Хэм»

    У «Вест Хэма» еще на два очка больше. А все благодаря сенсационной победе над «Манчестер Юнайтед» в последнем туре (3:1).

    С аналогичным счетом «железные» обыграли на выезде «Эвертон» в 5-м туре. А в 6-м «молотки» выстояли нулевую ничью в поединке против «Челси».

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    Календарь и таблица АПЛ

    Ведь именно решения чилийского наставника «Вест Хэма» привели к локальному успеху: это и индивидуальный подбор расстановки (например, 4-1-4-1 против «МЮ» и «Эвертона»), и создание модели ведения игры (акцент на первый тайм), и создание благоприятной атмосферы внутри коллектива.

    Прогноз

    Обе команды не смогут рассчитывать на некоторых основных игроков. У хозяев это два хавчика: опорник Стивенс и ЦАП Гросс. Гостям же не помогут Джек Уилшир и защитник Уинствон Рид, также под вопросом остаются ценртрхав Карлос Санчес и Чичарито.

    Это еще больше настраивает нас на поиск ставок из сферы нарушений. «Вест Хэм», к слову, на выезде в среднем отхватывает 3,33 желтых карточки за игру, «Брайтон» дома — ровно 2.

    Поскольку арбитр матча пока не известен, слишком рискованных ставок делать не будем, но огонька подбавим. Наш прогноз — «Тотал желтых карточек в матче: 4-6» за 2,45. 0

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    Прогноз на «Брайтон» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45. В рамках 8-го тура АПЛ «Брайтон» примет на своем поле «Вест Хэм». Матч состоится 5 октября и начнется в 22:00 по Москве.
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