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    Моуринью заявил об офсайде в моменте с первым пропущенным голом

    Манчестер Юнайтед Вест Хэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о поражении от «Вест Хэма» (1:3).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «В моменте с первым пропущенным мячом был офсайд. Возможно, лайнсмен не заметил его и допустил ошибку.

    Что касается второго гола, мы знали, что Ярмоленко хорошо владеет левой ногой, но недостаточно агрессивно противостояли ему.

    Во втором тайме мы немного отреагировали на происходящее, голкипер соперника сделал несколько сэйвов. Поздравляю скаута, который нашел эту молодежь. 21-летний Исса Диоп просто монстр.

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    • Третий гол добил нас психологически, потому что прямо перед ним судья ошибся и не заметил фол на Рашфорде. После того, как мы забили, у нас было 20 минут, чтобы сравнять счет, но наша психология была на нуле», — приводит слова Моуринью BBC. 0

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