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    «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги проиграл «Вест Хэму» — 1:3.

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    «Молотобойцы» открыли счет уже на 5-й минуте. Пабло Сабалета выполнил прострел с правого фланга, а Фелипе Андресон в касание поразил чужие ворота.

    За две минуты до перерыва лондонцы удвоили свое преимущество. Андрей Ярмоленко подобрал мяч на краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и пробил, сфера задела Виктора Линделефа и, дезориентировав Давида Де Хеа, влетела в угол.

    На 71-й минуте «красные дьяволы» возродили интригу. Люк Шоу навесил с углового на ближнюю штангу, где Маркус Рашфорд эффектным ударом пяткой застал врасплох Лукаша Фабиански.

    И все же последнее слово осталось за хозяевами. На 74-й минуте Марко Арнаутович реализовал выход один на один с вратарем.

    В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 12-е место (7 очков), а «Манчестер Юнайтед» — восьмое (10 очков).

    Чемпионат Англии. 7-й тур
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (2:0)
    Голы: 1:0 — 5 Фелипе Андерсон, 2:0 — 43, автогол Линделеф, 2:1 — 71 Рашфорд, 3:1 — 74 Арнаутович«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рашфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), ЛукакуПредупреждение: Янг (78)
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