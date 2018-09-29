«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма»

в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги проиграл— 1:3.

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«Молотобойцы» открыли счет уже на 5-й минуте. Пабло Сабалета выполнил прострел с правого фланга, а Фелипе Андресон в касание поразил чужие ворота.

За две минуты до перерыва лондонцы удвоили свое преимущество. Андрей Ярмоленко подобрал мяч на краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и пробил, сфера задела Виктора Линделефа и, дезориентировав Давида Де Хеа, влетела в угол.

На 71-й минуте «красные дьяволы» возродили интригу. Люк Шоу навесил с углового на ближнюю штангу, где Маркус Рашфорд эффектным ударом пяткой застал врасплох Лукаша Фабиански.

И все же последнее слово осталось за хозяевами. На 74-й минуте Марко Арнаутович реализовал выход один на один с вратарем.

В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 12-е место (7 очков), а «Манчестер Юнайтед» — восьмое (10 очков).