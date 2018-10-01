«Сельта» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу 1 октября

В самой концовке 7-го тура испанской Примеры «Сельта» примет на своем поле «Хетафе» 1 октября. Начало мачта — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Сельта» — «Хетафе».

«Сельта»

«Celticos» неплохо начали новый сезон. В стартовых трех матчах они добыли семь очков, на уровне отынрав против команд, которые сейчас выше «кельтов» в турнирной таблице. Так, в первом туре «кельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1), а в третьем — обыграли сам «Атлетико» (2:0).

Но последние три матча показывают, что команда Антонио Мохамеда перегибает с дележкой очков: одно поражение и две ничьи.

Nota bene: За эти три поединка «Сельта» пропустила семь голов. Причем четыре из них — в первых таймах. Факт, определенно заслуживающий внимания. Еще один — дома «небесные» в среднем позволяют соперникам попадать по своим воротам 4,3 раза за игру. Почти в два раза меньше, чем на выезде (7,3 удара за матч).

«Хетафе»

Про удары мы упомянули не зря. Дело в том, что «Хетафе» в общей сумме обычно наносит 7-8 ударов за матч, из которых в створ прилетают только 3-4 удара.

Теперь касательно результатов. Команда Хосе Бордаласа отстает от «Сельты» на одно очко и имеет на два мяча хуже разницу голов. За шесть матчей «городские» допустили всего два поражения, и то — флагманам испанского футбола: «Реалу М» и «Атлетико» (по 0:2).

В последнем туре «Хетафе» упустил победу против «Алавеса» (1:1), который сейчас находится в зоне Лиги чемпионов.

Календарь и таблица испанской Примеры

Однако забей Ибаи пенальти в концовке первого тайма, и, возможно, это «синим» пришлось бы отыгрываться. Ведь второй тайм «испанский Челси» отыграл не очень сильно: 4 удара, 2 — в створ, зато 12 фолов и две желтых карточки.

Прогноз

Команды достойны друг друга. Откровенно говоря, мы склоняемся к ничейному результату. Даже не трогая статистические показатели, понимаем: коллектив Бордаласа отлично умеет играть по результату, а «Сельта» выходит на поле не сконцентрированной.

Ведь 5 голов из 9-ти «небесные» пропустили во второй половина первых таймов (16-45 минуты). Зато начало вторых «кельты» проводят мощно: 4 гола из 11-ти в интервале 45-60 минуты. Если что «Хетафе» в этот временной отрезок пропустил два гола из пяти.

Словом, предлагаем огромный риск, на котором одно можно хорошо «навариться». Наши ставки: «Точный счет: 1:1» за 6,60 и «Точный счет: 0:0» за 9,60. Один из них вполне должен зайти. 0