ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью«МЮ» проиграл борьбу за чемпионство уже в сентябре Фрагмент матча«Локомотив» скорее жив, чем мертв Роналду и Манджукич сыграли ключевую роль в матчеПока что лучший матч Роналду в «Ювентусе»
  • 11:40
    • Глушаков и Ещенко вновь сыграют за «молодежку» «Спартака»
  • 10:12
    • «Манчестер Юнайтед» опроверг информацию о переговорах с Зиданом
  • 08:29
    • Корешков уступил Лиме на Bellator
  • 08:16
    • Терри возглавил молодежную команду «Челси»
  • 08:03
    • Бейл может пропустить матч с ЦСКА
  • 23:45
    • «Интер» одержал победу над «Кальяри»
  • 23:38
    • «Реал» разошелся миром с «Атлетико»
    Все новости спорта

    Бьем рискованно и точно

    «Сельта» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу 1 октября

    Примера Футбол Испании Сельта Хетафе
    Прогноз на «Сельта» — «Хетафе»
    Хосе Бордалас
    В самой концовке 7-го тура испанской Примеры «Сельта» примет на своем поле «Хетафе» 1 октября. Начало мачта — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Сельта» — «Хетафе».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сельта»

    «Celticos» неплохо начали новый сезон. В стартовых трех матчах они добыли семь очков, на уровне отынрав против команд, которые сейчас выше «кельтов» в турнирной таблице. Так, в первом туре «кельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1), а в третьем — обыграли сам «Атлетико» (2:0).

    Но последние три матча показывают, что команда Антонио Мохамеда перегибает с дележкой очков: одно поражение и две ничьи.

    Nota bene: За эти три поединка «Сельта» пропустила семь голов. Причем четыре из них — в первых таймах. Факт, определенно заслуживающий внимания. Еще один — дома «небесные» в среднем позволяют соперникам попадать по своим воротам 4,3 раза за игру. Почти в два раза меньше, чем на выезде (7,3 удара за матч).

    «Хетафе»

    Про удары мы упомянули не зря. Дело в том, что «Хетафе» в общей сумме обычно наносит 7-8 ударов за матч, из которых в створ прилетают только 3-4 удара.

    Теперь касательно результатов. Команда Хосе Бордаласа отстает от «Сельты» на одно очко и имеет на два мяча хуже разницу голов. За шесть матчей «городские» допустили всего два поражения, и то — флагманам испанского футбола: «Реалу М» и «Атлетико» (по 0:2).

    В последнем туре «Хетафе» упустил победу против «Алавеса» (1:1), который сейчас находится в зоне Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Однако забей Ибаи пенальти в концовке первого тайма, и, возможно, это «синим» пришлось бы отыгрываться. Ведь второй тайм «испанский Челси» отыграл не очень сильно: 4 удара, 2 — в створ, зато 12 фолов и две желтых карточки.

    Прогноз

    Команды достойны друг друга. Откровенно говоря, мы склоняемся к ничейному результату. Даже не трогая статистические показатели, понимаем: коллектив Бордаласа отлично умеет играть по результату, а «Сельта» выходит на поле не сконцентрированной.

    Ведь 5 голов из 9-ти «небесные» пропустили во второй половина первых таймов (16-45 минуты). Зато начало вторых «кельты» проводят мощно: 4 гола из 11-ти в интервале 45-60 минуты. Если что «Хетафе» в этот временной отрезок пропустил два гола из пяти.

    Словом, предлагаем огромный риск, на котором одно можно хорошо «навариться». Наши ставки: «Точный счет: 1:1» за 6,60 и «Точный счет: 0:0» за 9,60. Один из них вполне должен зайти. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.52
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анжи — Зенит
  • Сегодня в 14:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Сегодня в 16:30
    •  4.24
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Бёрнли
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Леванте — Алавес
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
    • 14:56 26/09/2018     Жерар Пике допустил фатальную ошибку
  • Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемы
    • 15:05 27/09/2018     «Монако» семь матчей не знает побед
  • «Монако» переживает плановый кризис
    • 23:32 26/09/2018
    Прогноз на «Сельта» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.60. В самой концовке 7-го тура испанской Примеры «Сельта» примет на своем поле «Хетафе» 1 октября. Начало мачта — в 22:00 по Москве.
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Оренбург» Футбол РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» дожал «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:100
  • 11:06
    • «Томь» упустила победу над «Лучом»
  • 08:52
    • Мусаси нокаутировал Макдональда и защитил титул Bellator
  • 11:53
    • Состоялась жеребьевка Кубка английской лиги
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» не справилась с «Атлетиком», безголевое мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании Вчера в 23:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» разберется с аутсайдером
  • 3.52
    •
  • 11:28
    • Джикия: Игнашевич — невероятный человек
  • 10:51
    • Медведев вышел в основную сетку турнира в Токио
  • 10:38
    • Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии Вчера в 21:300
  • 10:22
    • Касаткина не доиграла матч первого круга турнира в Пекине
  • 08:41
    • Волейболисты сборной Польши обыграли команду США в полуфинале ЧМ-2018
  • 22:52
    • «Лион» сыграл вничью с «Нантом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие