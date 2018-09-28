«Оренбург» — ЦСКА. Прогноз на матч 9-го тура РПЛ 28 сентября 2018 года

В девятом туре чемпионата России «Оренбург» примет московский ЦСКА на арене «Газовик». Встреча пройдет 28 сентября. Начало матча — в 17:30. Прогноз на «Оренбург» — ЦСКА.

ЦСКА

Армейцы начали сезон, победив в матче за Суперкубок столичный «Локомотив» (1 д.в.). В первом туре РПЛ ЦСКА в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), затем на своей арене москвичи проиграли «Ростову» — 0:1.

В третьем туре команда Гончаренко на выезде поделила очки с дебютантом элитного дивизиона «Енисеем» (1:1). И только в 4-м туре «армейцы» добыли свою первую победу в чемпионате, одолев на своем поле тульский «Арсенал» (3:0).

Выезд в Казань завершился ничьей с «Рубином» (1:1), после чего ЦСКА уверенно разгромил «Урал» (4:0), а в последнем матче на выезде разобрался с «Уфой» (3:0)

В Лиге чемпионов армейцы стартовали ничьей с чешской «Викторией» (2:2), дважды пропустив в первом тайме и уйдя от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.

В последнем матче ЦСКА в главном столичном дерби поделил очки со «Спартаком» (1:1), вновь пропустив до перерыва и отыгравшись во втором тайме.

После 8 туров ЦСКА с 13 очками и разницей мячей 13-4 занимает 5-е место в турнирной таблице.

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Федор Чалов с 6 мячами является лучшим бомбардиром чемпионата. Еще по два гола и по ассисту на счету Абеля Эрнандеса, Тимура Жамалетдинова и Кристияна Бистровича.

Матч из-за травм пропустят Константин Кучаев, Виктор Васин, Александр Макаров, Абель Эрнандес, Хетаг Хосонов и Хердур Магнуссон.

«Оренбург»

Подопечные Владимира Федотова начали сезон с выездного поражения от «Спартака» (0:1).

Два последующих матча «Оренбург» выиграл, сначала разгромив в Самаре «Крылья Советов» (3:0), а затем на своем поле взяв верх над «Локомотивом» (1:0) благодаря голу в компенсированное время.

Удачным оказался и выезд в Каспийск, где команда Федотова одержала волевую победу над «Анжи» со счетом 3:1. Пропустив быстрый гол, «Оренбург» забил три мяча после перерыва.

Зато потом наступила серия из четырех безвыигрышных матчей. Домашнюю победу над «Краснодаром» оренбуржцы упустили на последних минутах — 1:1.

Московскому «Динамо» команда Федотова уступила на выезде, дважды пропустив после перерыва — 0:2. В домашнем матче с «Зенитом» оренбуржцы дважды пропустили в первом тайме и не сумели во втором отыграться — 1:2.

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В гостевом матче с «Ахматом» «Оренбург» пропустил в середине первого тайма, но отыгрался после перерыва — 1:1. А в последнем матче оренбуржцы победили в гостях барнаульское «Динамо» (2:0), выйдя в 1/8 финала Кубка России.

После 8-х туров «Оренбург» на шестом месте, набрав 11 очков. Разница мячей 10-8. Лучший бомбардир команды на старте сезона — Андрей Козлов, на счету которого три мяча и ассист. Еще 2 гола у Андрея Чуканова.

Прогноз

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На победу московской команды дается коэффициент 2,10 тогда как на ничью — 3,10, а на успех «Оренбурга» — 4,20.

Оренбуржцы на своем поле не дают спуску даже лидерам, победив «Локо», едва не победив «Краснодар» и потрепав нервы «Зениту». А ЦСКА свет 3 из 4 выезда вничью, к тому же понес кадровые потери и провел два тяжелых матча в ЛЧ и РПЛ.

Можно прогнозировать, что встреча завершится вничью. Возможно она будет результативной, но изобилия голов вряд ли стоит ждать. Команды чаще пропускают во втором тайме, скорее всего он будет более результативным.

Интересны также варианты «ЦСКА выиграет один из таймов» за 1,60, ТМ 2,5 за 1.55 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0