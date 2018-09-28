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    «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2018 года

    Футбол Германии Бундеслига Бавария Герта
    Прогноз на «Герта» — «Бавария»
    Нико Ковач
    В пятницу, 28 сентября, «Герта» на своем поле будет принимать «Баварию» в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги. Начало поединка в Берлине — в 21:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Бавария».
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    «Герта»

    Вплоть до пятого тура берлинцы шли без поражений. Победы над «Нюрнбергом» (1:0) и «Шальке» (2:0), ничья с «Вольфсбургом» (2:2) и яркий триумф в противостоянии с «Боруссией» М (4:2) — более чем достойный старт сезона.

    Спад наступил в прошлом туре, когда на выезде подопечные Паля Дардаи получили по носу от «Вердера» — 1:3.

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    Cтоит отметить, что «Герта» забивала в каждом из поединков нынешнего сезона. Сейчас команда идет четвертой, набрав десять очков. Да, показатели наверняка временные, но недооценивать столичный коллектив точно не стоит.

    «Бавария»

    «Бавария» начала текущий сезон с матча за Суперкубок Германии, в котором разгромила «Айнтрахт» (5:0). Во внутреннем чемпионате подопечные Нико Ковача до последнего шли без потерь, одержав четыре подряд уверенные победы.

    Серию весьма неожиданно прервал «Аугсбург» — скромный коллектив из второй половины турнирной таблицы. Мюнхенцы вышли вперед усилиями Роббена, но за несколько минут до окончания основного времени получили ответный мяч, после чего уже не успели что-то изменить.

    Стоит отметить, что мюнхенцы ранее также стартовали в Лиге чемпионов, одержав победу в своей группе над «Бенфикой» со счетом 2:0.

    В игре с «Аугсбургом» чемпионы допустили осечку, первую в сезоне, но на поле не было Роберта Левандовски и Хамеса Родригеса. Теперь мюнхенцы должны вернуться на победную тропу, ведь сзади уже «поджимает» дортмундская «Боруссия».

    Прогноз

    Мюнхенцы допустили потерю очков и теперь попытаются вновь вернуться к победам. Проблема в том, что оба поединка с «Гертой» в прошлом сезоне завершились вничью — 2:2 в Берлине и 0:0 в Мюнхене.

    Считаем, что берлинцы смогут забить действующему чемпиону, хотя вряд ли «Бавария» потеряет очки в двух матчах подряд. Все просто: ставим на «обе забьют и победит "Бавария" за 2,85. 0

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    Прогноз на «Герта» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.85. В пятницу, 28 сентября, «Герта» на своем поле будет принимать «Баварию» в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги. Начало поединка в Берлине — в 21:30 мск.
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