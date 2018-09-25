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    «Оренбург» не испытает проблем на Алтае

    «Динамо» Барнаул — «Оренбург». Прогноз и ставки матч 1/16 финала Кубка России 25 сентября 2018 года

    Кубок России Футбол России Оренбург
    Прогноз на «Динамо» Барнаул — «Оренбург»
    Вадим Афонин
    Во вторник, 25 сентября, второлиговое «Динамо» из Барнаула на своем поле примет «Ореньург» в рамках 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Барнаул — «Оренбург».
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    «Динамо» Барнаул

    Барнаульцы в этом розыгрыше Кубка России уже преодолели два этапа. В третьем раунде отбора «бело-голубые» прошли омский «Иртыш», представляющий второй дивизион. Основное время победителя не выявило — 1:1, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне динамовцев — 4:1.

    В 1/32 финала дружина Сергея Шишкина одолела перволиговую «Томь». Основное и дополнительное время забитых мячей не принесло, а в серии пенальти вновь повезло барнаульцам — 5:4.

    А вот дела в первенстве второй лиги у «Динамо» идут неудачно. После восьми матчей динамовцы идут на пятом месте из шести команд, набрав в этих играх всего лишь пять очков.

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    Последние четыре игры в ПФЛ они проиграли. Сначала на выезде уступили «Иртышу» (0:1), а затем проиграли три матча на своем поле — «Иртышу» (1:3), «Сахалину» (0:2) и «Сибири»-2 (2:3).

    «Оренбург»

    «Газовики» только на стадии 1/16 финала вступают в борьбу за Кубок России, т.к. представляют Премьер-лигу.

    В элите российского футбола подопечные Владимира Федотова идут на шестом месте после восьми туров, имея в своем активе 11 баллов.

    «Оренбург», как и их предстоящий соперник, не знает радости победы в четырех встречах подряд, но в этой серии «бело-синие» два матча сыграли вничью и два проиграли.

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    В последней игре клуб из Оренбурга разошелся миром в Грозном с «Ахматом» со счетом 1:1, уступая после первой половины игры.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Оренбурга» в основное время — 1.45, победа «Динамо» в основное время — 9.00, ничья в основное время — 4.15.

    Проход: гостей — 1.18, хозяев — 5.00.

    «Оренбург» явный фаворит в игре с аутсайдером зоны Восток второго дивизиона. Прогнозируем, что старшие по классу не испытают проблем на Алтае, ставим на них с форой (-1). 0

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    Прогноз на «Динамо» Барнаул — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. Во вторник, 25 сентября, второлиговое «Динамо» из Барнаула на своем поле примет «Ореньург» в рамках 1/16 финала Кубка России. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени.
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