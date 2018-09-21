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    Одержат ли арагонцы первую домашнюю победу в Примере?

    «Уэска» — «Реал Сосьедад». Прогноз на чемпионат Испании по футболу 21 сентября 2018 года

    Примера Футбол Испании Уэска Реал Сосьедад
    Прогноз на «Уэска» — «Реал Сосьедад»
    «Уэска»
    В пятницу, 21 сентября, в 5-м туре испанской Примеры «Уэска» будет принимать на своем поле «Реал Сосьедад». Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Уэска» — «Реал Сосьедад».
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    «Уэска»

    В этом сезоне арагонская «Уэска» впервые в своей истории играет в Примере. Дела у дебютантов пока идут ни шатко, ни валко.

    В своем первом матче в элитном дивизионе подопечные Лео Франко одержали выездную победу над «Эйбаром» (2:1) благодаря дублю Алекса Гальяра в первом тайме.

    Во втором туре «Уэска» ушла от поражения в Бильбао, пропустив два мяча от «Атлетико» во втором тайме, но сумев отыграться на последних минутах.

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    • Выездное турне закончилось разгромным поражением в Барселоне. Месси и компания отгрузили новичкам 8 мячей, но и «Уэска» сумела реализовать два своих момента — 2:8.

    В первом домашнем матче сезона арагонцы принимали на своем поле «Райо Вальекано», уступив с минимальным счетом 0:1.

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    После 4-го тура «Уэска» с 4 очками и разницей мячей 6-12 занимает 11 место. 3 гола забил Алекс Гальяр.

    «Реал Сосьедад»

    Клуб из Сан-Себастьяна идет по совершенно идентичному графику, проведя первые три матча сезона на выезде. В стартовом матче «Сосьедад» одержал волевую победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

    В матче 2-го круга баски упустили победу над «Леганесом». дважды забив в начале матчА, но дав сопернику отыграться — 2:2.

    Завершили выездную серию подопечные Асьера Гаритано отрыли счет в матче, но позволили сопернику отыграться и на последних минутах проиграли «Эйбару» — 1:2.

    А в последнем матче «Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Барселоне» со счетом 1:2, забив в начале матча и дважды проиграв после перерыва.

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    В итоге «Реал Сосьедад» с 4 очкам идет 12-м, уступая «Уэске» по дополнительным показателям. 2 гола забил Виллиан Жозе.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Реал Сосьедад» фаворитом матча. На победу баскской команды дается коэффициент 2,15, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Уэски» — 3,50.

    Обе команды идут по турниру пока совершенно идентично. На стороне арагонцев будет преимущество домашнего поля, но в матче с «Райо Вальекано», до этого потерпевшего три поражения, оно не слишком помогло.

    Тем не менее, второй раз «Уэска» постарается не огорчить своих болельщиков. Прогнозируем, что матч завершится вничью.

    Во встречах обеих команд регулярно случаются голы на забитых минутах, к тому же ни один из матчей они не сыграли «на ноль», да и всухую «Уэска» проиграла лишь раз. Интересен вариант «забьют обе» за 1,80 и ТБ 2,5 за 1,95. 0

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