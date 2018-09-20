«Севилья» — «Стандард». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

Испанская «Севилья» на своем поле примет бельгийский «Стандард» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая пройдет 20 сентября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Стандард».

«Севилья»

«Нервионцы» начали свой путь в этом розыгрыше Лиги Европы со второго отборочного раунда. На этом этапе они без особых усилий переиграли венгерский «Уйпешт» (4:0 и 3:1).

Затем севильцы не заметили литовский «Жальгирис» (1:0 и 5:0). На этапе плей-офф команда Пабло Мачина оставила за бортом соревнований чешскую «Сигму» (3:0 и 1:0).

Таким образом, испанский клуб в этом евросезоне одержал победы во всех поединках с общим счетом 17:1. А вод дела на внутренней арене идут неважно.

Календарь и таблица испанской Примеры

После четырех матчей Примеры «красно-белые» набрали всего лишь четыре балла и плетутся внизу турнирной таблицы. Начали чемпионат с выездной разгромной победы над «Райо Вальекано» (4:1), затем сыграли дома вничью с «Вильярреалом» (0:0), но потом последовали два поражения кряду — от «Бетиса» (0:1) и «Хетафе» (0:2).

«Стандард»

Бельгийцы попали в групповой раунд Лиги Европы из Лиги чемпионов, где они на стадии третьего отборочного раунда уступили голландскому «Аяксу».

В первой игре, которая прошла в Бельгии, «Стандард» смог сыграть вничью со счетом 2:2, уступая после первой половины игры — 0:2. В ответной игре «красные» не имели шансов, проиграв — 0:3.

В чемпионате Бельгии подопечные Мишеля Прюдомма провели семь матчей, в которых завоевали 12 баллов и занимаю шестое место в турнирной таблице.

Все прогнозы на футбол

Последние две игры на внутренней арене «Стандард» выиграть не может. В шестом туре проиграл на выезде «Эупену» со счетом 1:2, а последней игре на своем поле расписал мировую с «Шарлеруа» — 0:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поединка, предлагая на их победу — 1.30.

На победу гостей дают — 11.00, ничья оценена — в 5.90.

«Севилья» компенсирует неудачное выступление на внутренней арене матчами в еврокубках. К тому же, соперник у них подходящий, который неважно играет на выезде.

Прогнозируем, что севильцы не будут отлаживать забитый гол в долгий ящик, и проведут его до 31-й минуты. 0