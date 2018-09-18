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    «Ливерпуль» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2018 года

    Лига чемпионов Ливерпуль Футбол Англии ПСЖ Футбол Франции
    Прогноз на «Ливерпуль» — ПСЖ
    Мохамед Салах
    В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать ПСЖ. Матч команд группы С пройдет на «Энфилде» 18 сентября. Начало встречи — в 22.00. Прогноз на «Ливерпуль» — ПСЖ.
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» подходит к Лиге чемпионов в прекрасном расположении духа — команда со стопроцентным результатом стартовала в АПЛ, выиграл пять матчей из пяти с общей разницей забитых и пропущенных мячей 11-2.

    Причем начали сезон подопечные Юргена Клоппа и вовсе с трех матчей без пропущенных мячей. Обыграны были «Вест Хэм» (4:0), «Кристал Пэлас» (2:0) и «Брайтон» (1:0).

    Затем ошибка Алиссона привела к первому пропущенному мячу, однако не лишила «красных» трех очков — 2:1 в матче против «Лестера». Перед встречей с ПСЖ «Ливерпуль» обыграл одного из своих конкурентов в борьбе за места на вершине АПЛ «Тоттенхэм» — 2:1.

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    • Атакующее трио «Ливерпуля» продолжает радовать фанатов «красных» и в новом сезоне — Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино на троих забили уже 8 мячей. Салах и Фирмино отличились по два раза, а Мане записал себе в актив уже четыре гола.

    Отметим, что «красные» выиграли пять стартовых матчей чемпионата лишь в третий раз в истории. Тем не менее, в турнирной таблице АПЛ они лишь делят первое место, так как «Челси» также удалось взять верх во всех пяти стартовых поединках.

    ПСЖ

    ПСЖ под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля также начал новый сезон с победой серии — команда завоевала Суперкубок Франции, после чего выиграла пять матчей подряд в чемпионате страны.

    Интересно, что Тухель стал первым тренером ПСЖ, которому удалось стартовать в Лиге 1 с пяти подряд побед.

    В Суперкубке Франции парижане разгромили «Монако» - 4:0. В чемпионате поочередно были обыграны «Кан» (3:0), «Генгам» (3:1), «Анжер» (3:1), «Ним» (4:2) и «Сент-Этьен» (4:0).

    Как видим, во всех матчах ПСЖ забивал как минимум трижды. У парижан, как и у «Ливерпуля», забивают все ключевые игроки атаки — по 4 мяча на свой счет в новом сезоне уже записали Неймар, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария. 3 гола на счету Эдинсона Кавани.

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    Отметим, что перед матчем против «Ливерпуля» Тухель предоставил отдых главной звезде команды Неймару, а Мбаппе пропускал матч против «Сент-Этьена» из-за дисквалификации. Кроме того, обращает на себя внимание то, что в последних трех матчах ворота ПСЖ защищал Альфонс Ареоля. Доверится ли ему Тухель в Лиге чемпионов, или же место в воротах займет более опытный Джанлуиджи Буффон?

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 2,26, тогда как на ничейный результат — 4,00, а на победу ПСЖ — 3,00.

    Оба соперника входят в число главных претендентов на победу в новом розыгрыше Лиги чемпионов и постараются начать турнир с победного результата.

    Отметим, что в Лиге чемпионов команды демонстрируют результативный футбол. Так, в 13 из 15 последних матчей «Ливерпуля» в главном клубном турнире Европы было забито не менее трех голов, а что касается ПСЖ, то в каждом из 15 последних матчей команды в турнире забивалось 15 и больше мячей. Результативно оба коллектива начали и текущий сезон на внутренней арене.

    Наш прогноз — «Ливерпуль» забьет как минимум дважды. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал хозяев поля с коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Ливерпуль» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать ПСЖ. Матч команд группы С пройдет на «Энфилде» 18 сентября. Начало встречи — в 22.00.
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