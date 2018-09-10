Швеция — Турция. Прогноз и ставки на матч 2-го тура Лиги наций 10.09.2018

2-й тур Лии наций УЕФА 10 сентября сведет на поле стадиона «Френдс Арена» сборные Швеции и Турции. Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Швеция — Турция.

Швеция

Янне Андерссон готовил своих ребят к старту в Лиге наций через товарищеский матч против сборной Австрии. Ведь после проигранного четвертьфинала ЧМ-2018 сборная Швеции пропускала первый тур нового международного турнира.

«Три короны» проиграли австрийцам 0:2. Можно списать все на ранний автогол центрбека Хеландера, но приходить в себя все оставшиеся 79 минут игры — это перебор для участника плей-офф чемпионата мира.

Ведь сборная Швеции смогла подобраться к воротам соперника всего пять раз, а прицельно пробить — три раза. По правде сказать, даже на Мундиале «росомахи» не отличались излишней активностью: 10 ударов и 3,2 угловых за матч в среднем.

Турция

Турки настойчиво ломают стереотипы. В нынешнем составе «королей» самих королей как раз таки нет. Туран, Белезоглу, Эркин, Инан и другие звезды сборной Турции не будут участвовать в Лиге наций.

Но что им снег..? Мирча Луческу неплохо выстроил игру вокруг тех, кто у него есть. В результате «янычары» оказали достойное сопротивление сборной России в первом туре нового турнира УЕФА.

Нанесли всего на один удар меньше (11-12), во втором тайме владели мячом 70% игрового времени, сумели заработать 20 штрафных, тогда как сопернику дали пробить всего 9 штрафных.

Напомним, что перед чемпионатом мира сборная Турции тоже играла с парнями Черчесова. Команды тогда расписали ничью 1:1.

Прогноз

Не хоти рубить с плеча, но у турков мало шансов на полноценные три очка. Сборная Швеции на своем поле играет в два-три раза сильнее, чем на выезде.

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В квалификации на чемпионат мира «росомахи» заняли первое место в своей группе в «домашней» таблице. Напомним, что в группе со Швецией играл будущий чемпион — Франция.

Поэтому считаем, что можно поставить на «1Х + ТМ 3,5» за 1,58. 0