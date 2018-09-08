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    Уругвай и Мексика не порадуют техасцев голами

    Мексика — Уругвай. Прогноз на товарищеский матч 8 сентября 2018 года

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    Прогноз на Мексика — Уругвай
    В субботу, 8 сентября, сборная Мексики в американском Хьюстоне проведет товарищеский матч с командой Уругвая. Встреча начнется в 04:30 по мск. Прогноз на Мексика — Уругвай.
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    Мексика

    «Зеленые» неровно сыграли на чемпионате мира в России, стартовав с неожиданной победы над командой Германии (1:0), в воротах которой расписался Ирвин Лосано.

    Во втором туре команда Хуана Карлоса Осорио одержала победу над Южной Кореей (2:1). По голу забили Карлос Вела и Хавьер Эрнандес, а гол Сон Хын Мина в концовке встречи не помешал «трехцветным» набрать три очка.

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    • Зато в третьем туре группового этапа мексиканцы практически без шансов проиграли Швеции (0:3), которую и пропустили на первое место в группе.

    А на 1/8 финала их путь на турнире закончился, после еще одного сухого поражения — от Бразилии со счетом 0:2.

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    По окончании турнира мексиканцев покинул главный тренер Хуан Карлос Осорио и его обязанности временно исполняет Рикардо Феррети, который уже был и.о. тренера команды в 2015-м году.

    Уругвай

    Сборная Уругвая на чемпионате мира одержала четыре победы в четырех первых матчах и при этом пропустила всего один гол.

    Уругвайцы начали со скромных побед над сборными Египта и Саудовской Аравии. В обоих матчах южноамериканцы владели солидным преимуществом, но отличиться смогли лишь по разу.

    Зато матч против России подопечным Оскара Табареса удалось завершить со счетом 3:0.

    В 1/8 финала Уругвай попал на Португалию и сумел одержать победу. Уругвайцы надежно сыграли от обороны (за исключением гола Пепе, который был забит после стандарта) и реализовали свои шансы в контратаках — 2:1.

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    • В 1/4 финала «чарруа» встречались с будущими чемпионами мира, уступив им со счетом 0:2. На результат повлияли отсутствие травмированного Эдинсона Кавани и нелепая ошибка голкипера Муслеры.

    После чемпионата мира уругвайскую команду покинул наставник Оскар Табарес. Пока у руля коллектива будет Фабиан Които, главный тренер молодежной сборной.

    Отметим, что мистер Които решил не вызывать на матч с Мексикой Кавани.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Уругвай, оценивая победу гостей с коэффициентом 2.35. За успех Мексики предлагают 3.10, а ничью оценивают с коэффициентом 3.10.

    Мексиканцы играют почти дома, сборная Уругвая ослаблена потерей Кавани. Но у обеих команд есть проблемы, пришли новые специалисты, которые только осваиваются на своем посту. Вполне вероятно, что команды сведут встречу вничью.

    Последние три из четырех встреч взрослых сборных получились низовыми. Можно поставить на тотал меньше и здесь — коэффициент на эту ставку 1,60. «Забьют обе — нет» за 1,80 — еще одни неплохой вариант. 0

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    Прогноз на Мексика — Уругвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В субботу, 8 сентября, сборная Мексики в американском Хьюстоне проведет товарищеский матч с командой Уругвая. Встреча начнется в 04:30 по мск.
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