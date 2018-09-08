Финальная игра состоится в Баку на Олимпийском стадионе 29 мая Прогноз на Кто выиграет Лигу Европы 2018/2019?.

«Севилья»

«Нервионцы» являются 3-кратными победителями Лиги Европы, выигрывая этот трофей с 2014 по 2016 года. В последнем своем финале «Севилья» одолела «Ливерпуль» (3:1). Примечательно, что севильцы в этот розыгрыш Лиги Европы попали из группового раунда Лиги чемпионов.

«Красно-белые» уже выигрывали ЛЕ, когда начинали играть в ней с квалификации. В сезоне 2013/14 севильцы стартовали с третьего отборочного раунда, а в этом — со второго.

Испанские команды в последнее время доминируют в ЛЕ, поэтому одним из фаворитов букмекеры считают именно «Севилью», оценивая ее шансы — в среднем 12.00.

«Челси»

«Аристократы» провалили прошлый сезон. В чемпионате заняли пятое место, отстав от лигачемпионовского места на пять очков. И в главном кубковом евротурнире прекратили выступление на стадии 1/8 финала.

Неудачное выступление повлекло за собой смену главного тренера. На место Антонио Конте пришел другой итальянский специалист Маурицио Сарри.

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Если «Челси» будет входить в четверку АПЛ, «синие» вполне могут не серьезно отнестись в этому турниру, ведь главная их задача — попасть в ЛЧ на следующий сезон. А если нет — то тогда лондонцы бросят все силы на завоевание ЛЕ, а с ним и путевку в ЛЧ.

Букмекеры дают на «Челси» — 7.00.

«Арсенал»

«Канониры», которые пропустили уже два розыгрыша Лиги чемпионов подряд, будут рассматривать этот турнир только как способ добыть билет в главный евротурнир континента.

У «Арсенала» тоже произошла рокировка на тренерском мостике. Ушел после 22 лет работы с лондонцами Арсен Венгер, а ему на смену пришел Унаи Эмери.

У «Арсенала» схожая ситуация с «Челси», все будет зависеть от выступлений во внутреннем первенстве.

Победу «Арсенала» оценивают — в 10.00

Команда из групповой стадии Лиги чемпионов

Два из трех последних победителей Лиги Европы, перемещались из группового раунда Лиги чемпионов. В 2016 году это сделала «Севилья», а в 2018 году еще один представитель Испании — мадридский «Атлетико», который в финала разгромил французский «Марсель» — 3:0.

На эту команду букмекеры предлагают в среднем кэфф 7.00. 0