«Бешикташ» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги Европы 30 августа 2018 года

В четверг, 30 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором турецкий «Бешикташ» будет принимать сербский «Партизан». Начало встречи — в 21:00 по мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Партизан».

«Бешикташ»

В первой игре был зафиксирован ничейный результат (1:1). Команды обменялись забитыми мячам в течении одной минуты в начале игры. Поединок проходил с небольшим территориальным преимуществом турецкой команды.

«Черные орлы» начали свой путь в Лиге Европы со второго квалификационного раунда, где по сумме двух матчей одолели фарерский клуб Б-36 (8:0).

Затем команда Шенола Гюнеша преодолела сито третьего этапа квалификации. Обыграв в первой игре австрийский ЛАСК со счетом 1:0, черно-белые в ответной встрече до 90-й минуте проигрывали 0:2, но все-таки смогли усилиями Альваро Негредо забить гол, который вывел их в следующий этап.

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В чемпионате Турции «Бешикташ» провел три игре, где две выиграл и одну проиграл. Накануне стамбульцы на своем поле уступили «Антальяспору» со счетом 2:3, пропустив все три гола в первом тайме.

«Партизан»

«Гробари» стартовали с первого раунда квалификации ЛЕ. На этой стадии был повержен черногорский «Рудар» — два раза по 3:0.

На следующем этапе отбора сербы прошли литовский «Тракай». После гостевых 1:1, на своем поле подопечные Зорана Мирковича одержали минимальную победу — 1:0.

В третьем квалифайраунде клуб из Белграда в двух поединках переиграл датский «Нордсьелланд» -3:2 и 2:1.

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На внутренней арене «Партизан» идет пятым, имея в своем активе 10 очков после пяти матчей. На данный момент у команды 9-матчевая беспроигрышная серия.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа в основное время «Бешикташа» — 1.40, победа в основное время «Партизана» — 7.90, ничья в основное время — 4.90.

Проход: турецкой команды — 1.17; сербской — 5.00.

«Бешикташ» привез из гостей приемлемый для себя результат и теперь его устроит победа с любым счетом (или ничья — 0:0). И на своем поле, скорее всего, турки не оставят шансов сербскому клубу. Наш прогноз — победа «Бешикташа» в основное время с форой (-1) за 1.65. 0